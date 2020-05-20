Нежданное будущее.

Пандемические ограничения только подстегнули процессы цифровой трансформации рынка недвижимости, объединенные общим термином Proptech (property technologies). Радикально меняется подход к приобретению, эксплуатации и управлению недвижимостью. Кто сегодня уже применяет новые методы и в чем они заключаются, рассказали эксперты.

По данным PwC, за последние 10 лет в proptech-стартапах было заключено сделок на общую сумму 18 млрд долларов, в России же в 2019 году объем инвестиций в эту сферу составил чуть более 10 млн долларов. Одной из важных сторон proptech называют постепенное сокращение роли человека в работе с недвижимостью, внедрение дистанционных сервисов и элементов шеринга. Однако это понятие довольно емкое и включает и системы умного дома, и BIM-проектирование, и многое другое. Недвижимость в авангарде Ярким примером proptech считают Airbnb, помогающий арендовать жилье, или сеть коворкингов WeWork. В России в последнее время появилась автоматическая оценка недвижимости роботами при помощи определенных алгоритмов. Проблема в том, что и здесь прослеживается влияние человека — коэффициенты, установленные человеком для этих оценок, дают сбой. Это приводит подчас к завышенной оценке, в первую очередь, коммерческих зданий, которую затем приходится оспаривать.

В проектировании все активнее в мире используются BIM-технологии, позволяющие при помощи цифрового моделирования оптимизировать затраты на строительство любых зданий. В свою очередь, технологии VR и AR (виртуальной и дополненной реальности соответственно) для продаж квартир и апартаментов используют многие девелоперы. Все это, по прогнозам, может практически полностью исключить участие человека при выборе недвижимости, а в перспективе — помочь полностью избавиться от услуг риелторов. Все в одном приложении Эксперты Becar Asset Management отмечают, что в перспективе через специальные приложения можно будет не только управлять недвижимостью, но и организовывать жизнь арендаторов, например, в коливингах. В основном спрос на этот тип недвижимости формируют люди до 40 лет, активные пользователи смартфонов. Через установленную программу можно будет не только заказать уборку апартамента-юнита, но и найти компанию для пробежек, велопрогулок или совместного просмотра кино. — Ранее мы считали более эффективным путь продаж, предполагающий личное присутствие клиента и презентацию объекта, — поясняет Александр Шарапов, президент Becar Asset Management. —Такой вариант, я уверен, до 50% эффективнее. Но в последнее время мы начали внедрять технологии в бизнес-процессы. При этом мы понимаем, что если есть работающее решение, куда лучше использовать его, чем тратить деньги на разработку нового. В частности, нашей разработкой стала SaaS платформа (от английского Software as a service — программное обеспечение как услуга) управления услугами «Кайдзен в FM».

Пользоваться платформой можно с обычного смартфона. Заказчик подает заявку на выполнение определенных работ, она попадает в приложение исполнителя, который после завершения работ делает фотоотчет в том же приложении. В условиях пандемии на основе этой платформы заработал волонтерский сервис — люди на самоизоляции из группы риска могут оставить заявку на доставку продуктов, которую берет в работу волонтер. Подобные разработки есть и для коммерческой недвижимости. В ГК «КВС» для арендаторов коммерческих объектов, торговых и бизнес-центров действует приложение ODIN, через которое они могут решить любой вопрос по обслуживанию недвижимости. — Перегорела лампочка, протечка в санузле, административный вопрос (выдача пропуска, въезд на территорию) и так далее — заявку можно оформить через приложение, — говорит Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». — В личном кабинете арендаторы могут видеть платежи по аренде, счета, заявки и статусы выполнения по ним. Одновременно мы разрабатываем приложение для линейного персонала, чтобы оперативно уведомлять исполнителей по задачам (пока все заявки приходят на электронную почту).

Революция удаленки Еще в прошлом году около 90% рабочих мест в России были стационарными. Но уже к 2020-му до 20% из них должны были стать виртуальными, за счет перехода части сотрудников на удаленную работу, прогнозировали совместно агентство J'son & Partners Consulting и сервис «Битрикс 24». Совокупная экономия российского бюджета от этого процесса должна была составить до 1 трлн рублей, подсчитали эксперты. Многие компании уже заранее предусмотрели это в своих IT- стратегиях. Например, понимая этот тренд, в Becar в последние годы стремились подготовить всю инфраструктуру к возможности удаленной работы. В IT- стратегии компани одной из целей стала подготовка к возможности максимального использования всех преимуществ удаленной работы. Этот тренд и так набирал силу последние годы, а после снятия коронавирусных ограничений может усилиться в разы. — Быстрее всего сейчас, безусловно, будет переходить в диджитал сервисная составляющая, — считает Анжелика Альшаева. — Пандемия формирует определенную привычку получения услуг онлайн, и клиенты уже по-другому будут смотреть на предложения компании. Однако именно приложения по работе с клиентами сейчас совершенствуются быстрее всего. То, что мы могли самостоятельно отстроить на нашей IT-платформе, мы уже сделали. Сейчас, в основном, необходимы подвижки со стороны банков-партнеров и госорганов. Например, чтобы кредитные договоры во всех банках можно было подписывать дистанционно, чтобы можно было получить электронные бумаги от нотариуса.

Управляй и проверяй IT-стратегия Plaza Lotus Group предполагает создание единой IT-среды для инвесторов, будущих гостей инвест-отелей, а также отельного оператора. Любой человек в ней может выступать в той или иной роли, иногда одновременно в нескольких. — Важно, чтобы собственник номера был лоялен к проекту как к отелю и при необходимости рассматривал нашу сеть для размещения себя или родственников, — говорит Ольга Смирнова, операционный директор PLG . — Точно также любой гость — это потенциальный инвестор. И тот и другой коммуницируют с отельным оператором, транслируют пользовательский опыт, который мы обработаем и учтем в своей операционной деятельности. Отсюда - следующее важное направление – интуитивный ненавязчивый сервис. Каждый инвестор или гость оставляет в нашей системе цифровой след, на который мы ориентируемся при следующих взаимодействиях с человеком. Например, если гость в свой первый визит предпочел номер с видом в тихий двор, доставку ужина и завтрака в номер, заказал трансфер до аэропорта, посетил несколько образовательных мероприятий в лектории - во второй визит все эти опции будут у него на виду — приложение отеля нативно предложит их.

Дольщики и жильцы объектов ГК «КВС» через личный кабинет могут подать показания приборов учета, оплатить услуги, оставить заявку диспетчеру, задать вопросы застройщику или УК, пообщаться с соседями на форуме. Прорабатывают вопрос расширения функционала, чтобы через личный кабинет жители могли заказать продукты, срочные ремонтные работы, вызвать няню для ребенка, сервис по выгулу собак и так далее. В новом амплуа Пандемия только подтолкнула к развитию цифрового взаимодействия с клиентами. Риелторы и менеджеры пока никуда не исчезнут, но сама работа их изменится. — Цифровизация в риелторском бизнесе набирает обороты, — говорит Александр Гиновкер, генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор». — За последние годы выросла роль интернет-порталов и агрегаторов, которые развивают рынок. Если раньше там были представлены только объекты, то сейчас туда добавляются ипотечные продукты, описание районов, объектов, а также различная аналитика. Также стоит вспомнить про Единый реестр аттестованных специалистов, который позволяет получить информацию о риэлторской компании и специалисте. Это уникальный сервис, который не имеет аналогов в нашей стране.