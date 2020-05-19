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19.05.2020 12:47
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Умерла поэтесса Галина Усова. Она продавала свои книги у метро «Политехническая»

В Петербурге 18 мая скончалась поэт и переводчик Галина Усова. Литератор, переводившая на русский Агату Кристи, Толкина, Байрона, Киплинга, в последние годы жизни прославилась благодаря тому, что продавала свои книги у метро «Политехническая».

Информация о смерти Усовой появилась в сообществе, посвящённом её творчеству, «ВКонтакте». «18 мая Галины Сергеевны не стало. 22 мая ей должно было исполниться 89 лет», — отмечается в посте.

По словам администратора группы Влада Харламова, сведения он получил от родных поэтессы. «Я знаю, что она чем-то серьёзным не болела, но в последние годы у Галины Сергеевны было слабое здоровье, ей было тяжело ходить», — рассказал «Фонтанке» он.

Галина Усова родилась в Ленинграде в 1931 году. С отличием окончила отделение английского языка и литературы Ленинградского госуниверситета. По распределению работала школьным учителем, а затем вернулась в родной город, где совершенствовала навыки литературного перевода на семинаре Татьяны Гнедич. В переводе Галины Усовой выходили стихи Уильяма Блейка, Перси Шелли, Уильяма Вордсворта, Джона Толкина, Эдгара По, австралийских поэтов.

В 2010-е Усова стала медийной фигурой Петербурга благодаря тому, что стала сама продавать собственные книги у метро, не надеясь напечатать свои рукописи за счёт издательств. Горожане заметили её и запомнили как «бабушку с книгами у «Политехнической». «Я делаю это не потому что гонюсь за какой-то прибылью. /…/ За свою жизнь я проделала немалую работу, я просто не хочу, чтоб она пропала», — говорила Усова в одном из интервью.

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Комментарии (4)

LiChaBaTa
Стихотворение Галины Сергеевны Усовой.

Стикс - не пропасть, не гроб, не яма,
А бегущая вдаль река.
Где здесь рвущая душу драма?
Стикс пронизывает века.

Воды Стикса хоть не прозрачны,
Но пока не загрязнены,
Только выглядят малость мрачно,
А попробуешь - холодны.

Не слыхать ни крика, ни стона,
Тишина в дальний путь зовёт.
И плывёшь в ладье у Харона
На таинственный берег тот.

Не волнуешься - как там, что там,
Мир забот отныне забыт.
За таинственным поворотом
Вот он, царство теней, Аид.

Все тобою пройдены реки,
Впереди - иные миры...
Как умели древние греки
В милосердии быть мудры.
LiChaBaTa
Я вырос на этих книгах.... Сам живу недалеко от Политеха....(((( Хорошие люди уходят...
ussr_5e4d4b41561db
интересно, а раньше Фонтанка не могла нам рассказать о живой поэтессе? обязательно ждать смерти человека, чтобы о нём написать? может быть часть народа бы протрясла свои булки к Политехнической и приобрела бы у интересной личности пару книг с автографом.... глядишь, помогли бы ей реализовать задуманное... а так... ээээ-эх
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