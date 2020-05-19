Умерла поэтесса Галина Усова. Она продавала свои книги у метро «Политехническая»
В Петербурге 18 мая скончалась поэт и переводчик Галина Усова. Литератор, переводившая на русский Агату Кристи, Толкина, Байрона, Киплинга, в последние годы жизни прославилась благодаря тому, что продавала свои книги у метро «Политехническая».
Информация о смерти Усовой появилась в сообществе, посвящённом её творчеству, «ВКонтакте». «18 мая Галины Сергеевны не стало. 22 мая ей должно было исполниться 89 лет», — отмечается в посте.
По словам администратора группы Влада Харламова, сведения он получил от родных поэтессы. «Я знаю, что она чем-то серьёзным не болела, но в последние годы у Галины Сергеевны было слабое здоровье, ей было тяжело ходить», — рассказал «Фонтанке» он.
Галина Усова родилась в Ленинграде в 1931 году. С отличием окончила отделение английского языка и литературы Ленинградского госуниверситета. По распределению работала школьным учителем, а затем вернулась в родной город, где совершенствовала навыки литературного перевода на семинаре Татьяны Гнедич. В переводе Галины Усовой выходили стихи Уильяма Блейка, Перси Шелли, Уильяма Вордсворта, Джона Толкина, Эдгара По, австралийских поэтов.
В 2010-е Усова стала медийной фигурой Петербурга благодаря тому, что стала сама продавать собственные книги у метро, не надеясь напечатать свои рукописи за счёт издательств. Горожане заметили её и запомнили как «бабушку с книгами у «Политехнической». «Я делаю это не потому что гонюсь за какой-то прибылью. /…/ За свою жизнь я проделала немалую работу, я просто не хочу, чтоб она пропала», — говорила Усова в одном из интервью.