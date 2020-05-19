Умерла поэтесса Галина Усова. Она продавала свои книги у метро «Политехническая»

В Петербурге 18 мая скончалась поэт и переводчик Галина Усова. Литератор, переводившая на русский Агату Кристи, Толкина, Байрона, Киплинга, в последние годы жизни прославилась благодаря тому, что продавала свои книги у метро «Политехническая».

Информация о смерти Усовой появилась в сообществе, посвящённом её творчеству, «ВКонтакте». «18 мая Галины Сергеевны не стало. 22 мая ей должно было исполниться 89 лет», — отмечается в посте.

По словам администратора группы Влада Харламова, сведения он получил от родных поэтессы. «Я знаю, что она чем-то серьёзным не болела, но в последние годы у Галины Сергеевны было слабое здоровье, ей было тяжело ходить», — рассказал «Фонтанке» он.