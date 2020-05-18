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18.05.2020 16:04
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Демон ярости овладел постояльцем отеля на Салова. Бой с дверью топором и мачете попал на видео

Постояльца апарт-отеля во Фрунзенском районе Петербурга задержали после неконтролируемого приступа ярости. Выместить её помогло метательное и холодное оружие, последнее — в двух вариантах.

Фото: Пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»

Видеозапись бесчинств на Салова 18 мая опубликовала пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Около двух часов ночи постояльцев разбудил шум, его источник сотрудник гостиницы нашел по камерам наблюдения.

Молодой мужчина с мачете прохаживается рядом со своим номером, но быстро преображается, теряет вальяжность и атакует дверь. Один из соседей рисковал понаблюдать за разрушением лично, но немного опоздал: выглянув, увидел только закрывшуюся дверь номера.

Пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»

Буйный постоялец вскоре объявился в коридоре снова, судя по видео, уже с рогаткой. После нескольких прицельных выстрелов он сосредоточился на двери, но ненадолго. Последней жертвой стала камера, которую атаковали с разбега и топором.

Мужчину угомонил наряд вневедомственной охраны, его обезоружили и передали полиции. «Впоследствии выяснилось, что правонарушитель также повредил диван и телевизор марки «LG», находившиеся в его номере. Стоимость ущерба устанавливается», — добавляют в управлении.

Фото: Пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»

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Комментарии (2)

syshsun
Изоляция,вещь коварная.Даже окно в мир,через телик LG,не заменило отсутствия дверей и запоров.
260688991
Демон слесаря. Видно же, что то с замком случилось
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