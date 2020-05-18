Постояльца апарт-отеля во Фрунзенском районе Петербурга задержали после неконтролируемого приступа ярости. Выместить её помогло метательное и холодное оружие, последнее — в двух вариантах.

Фото: Пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»

Видеозапись бесчинств на Салова 18 мая опубликовала пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Около двух часов ночи постояльцев разбудил шум, его источник сотрудник гостиницы нашел по камерам наблюдения.



Молодой мужчина с мачете прохаживается рядом со своим номером, но быстро преображается, теряет вальяжность и атакует дверь. Один из соседей рисковал понаблюдать за разрушением лично, но немного опоздал: выглянув, увидел только закрывшуюся дверь номера.

