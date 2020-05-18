Против лома нет приема. Петербург стал перевалочным пунктом для импорта золота под видом отходов

Две тонны золота отмечены в петербургской статистике импорта по итогам 2019 года. Однако кто их к нам прислал, и куда они потом делись — загадка. Особенности таможенного регулирования внутри Таможенного союза позволили полностью скрыть имена импортеров.

«Фонтанка» совместно с армянским изданием hetq.am провели журналистское расследование о бенефициарах налаженных каналов ввоза в Россию огромного количества чистого золота, которое при оформлении маскируется под отходы. Возможными заинтересованными в этой схеме армянские репортеры назвали совладельцев одного из крупнейших банков страны «АрмБизнесБанка» Виталия Григорьянца и Арсена Микаеляна. Других версий нет.

В 2019 году на петербургской таможне был оформлен импорт 1,9 тонн товара по коду 7112 с длинной расшифровкой: «Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов». Обычно цена такого товара — 0,02-0,1 доллара за грамм или даже еще меньше. Речь, как правило, идет об электронных платах и других промышленных отходах с микроскопическими вкраплениями драгметаллов. Россия активно экспортирует такой лом по коду 7112 в десяток стран и получает его из других. Процесс извлечения нескольких грамм золота или платины из тонны отработавших свое электронных приборов давно поставлен на поток. Получаются считанные граммы чистого металла, и особенно на рынок золота эта продукция не влияет.



Однако на этот раз к нам в город привезли нечто куда более интересное. Еще год назад эти «отходы» декларировались по цене в 1000 раз больше обычного — по 30-45 долларов за грамм. Согласно последней отчетности ФТС, февральские поставки 2020 года оформляются уже по 51 доллар за грамм, что почти полностью соответствует котировкам чистейшего золота на мировых биржах.

Национальные особенности

У этого исключительно дорого лома есть особенность. Он приехал к нам из Армении, которая входит в Евразийский экономический союз. Внутри него трансграничные поставки максимально упрощены. Как объяснили «Фонтанке» специалисты по таможенному праву, при оформлении товара не требуется даже подавать декларации, в которых обычно указывается название компании-импортера. Единственное требование — заполнить статистический листок с указанием кода товара и его таможенной стоимости. Именно из этого источника и появилась информация о приезде в Петербург нескольких тонн золота.

«Российская Федерация и Республика Армения являются странами-членами Евразийского экономического союза. В соответствии со статьей 25 Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 года) между указанными странами осуществляется свободное перемещение товаров – без применения таможенного декларирования и государственного контроля», - официально ответили «Фонтанке» в пресс-службе ФТС России о происхождении золота и возможности получения данных о его импортерах.



Представители армянского таможенного ведомства в беседе с редакцией подтвердили наличие аномально высокого количества и стоимости лома цветных металлов, вывезенных в прошлом году в Россию, однако на просьбу помочь отыскать грузоотправителей также развели руками: ЕврАзЭС.

На практике существует не очень гласная возможность получить доступ к базам таможенных деклараций https://www.fontanka.ru/2020/05/12/69253588/. Выяснить, кто подает их, и какой товар по какой цене оформляет на границе, предлагает примерно пять-шесть специализированных информационных агентств. Однако ни одно из них, в ответ на просьбу «Фонтанки», не взялось проверить, что там с армянским золотом: «К сожалению, данные по Армении отсутствуют в таможенной статистики РФ, поэтому не сможем Вам помочь», «К сожалению, Армения входит в таможенный союз, а в едином таможенном пространстве декларации на грузы не оформляются и в статистику не попадают».

Возможно, в этом и кроется истинная причина организации логистической цепочки доставки в Россию «лома драгметаллов» именно из Армении — кто его послал, и кто забрал с таможни — узнать, не обладая совсем уж эксклюзивными таможенными компетенциями, совершенно невозможно.



С цифрами в руках

Когда «Фонтанка» спрашивала об этой аномалии у сложившихся и хорошо известных легальных игроков золотого рынка, все как один говорили, мол, никакой загадки нет. Это либо тот самый лом из электронных плат, либо само по себе чистое золото, или вообще золотой концентрат. Армения ведь имеет собственные золотые копи и поставляет на экспорт несколько тонн золотоносной руды, напомнил, к примеру, гендиректор одной из старейших ювелирных сетей Петербурга.

Однако, во-первых, куда именно идет та самая руда с золотых шахт — предельно понятно из таможенной статистики Армении: почти все по коду 2616 «Руды и концентраты драгоценных металлов» ушло в Швейцарию (3,6 тонн) и еще немного — в Китай. Есть в армянской таможенной статистике и чистое золото (код 7108). Та же картина: львиная доля идет в совершенно понятном для этого металла направлении — в Швейцарию (5,6 тонн) и по мелочи в ОАЭ, Италию и проч., где счет идет в лучшем случае на килограммы, а вовсе не на тонны.

А вот в Россию идет исключительно лом драгметаллов код 7112 — три тонны. И непонятно, если все же золото официально экспортируется, и его происхождение понятно, с чего его бы и не оформлять на таможне как золото.



Ответ на этот вопрос может крыться в природе этого — не вполне обычного товара. Оборот золота довольно строго регламентируется. По крайней мере, когда речь идет о «банковском» золоте в слитках. Именно оно, как правило, и оформляется на таможне по «чистому» коду 7108, следуя из Армении в Швейцарию или из России — по более привычному для нашей страны экспортному пути — в Великобританию, объяснили «Фонтанке» специалисты в этой области. На нем стоит проба, ставить ее могут лишь стоящие на учете в Пробирной палате компании. Ну и фискальные особенности оборота чистого золота также присутствуют.

Куда проще все с тем самым ломом. Ведь не будешь же ставить пробу на покореженную электронную плату с советского пульта управления военной техникой — основного источника «ломового золота» на просторах бывшего СССР. Приходят в Россию лом драгметаллов и из дальнего зарубежья. Один из главных поставщиков — в тоннах — Иордания. За один только февраль 2020 года оттуда в Россию приехало 17,5 тонн товара по коду 7112. Однако его таможенная стоимость — 3,2 млн долларов, то есть, 0,2 доллара за грамм. А из Армении в феврале в Петербург приехало всего 98 кг того самого кода 7112, но уже на 5 млн долл. То есть, по 51 доллару за грамм.



Котировки золота на бирже 15 мая 2020 года составляли примерно 1730 долларов за тройскую унцию (31,1 грамм). Но сейчас — после потрясений на рынке — цена относительно высока. В феврале его стоимость была около 1570 долларов за тройскую унцию, то есть, 50,4 доллара за грамм. Почти ровно столько, сколько в таможенной статистике стоит завезенный в Петербург «лом». То есть, речь идет о золоте наивысшей пробы.

Таможня дает добро

Примечательно, что Армения не только экспортирует, но импортирует из России товары по коду 7112. Причем в довольно больших количествах. И это должно было бы дать ответ на вопрос, а откуда в этой небольшой и не самой богатой стране вообще берется столько драгоценного лома. За весь 2019 год этого добра от нас увезли больше 100 тонн. Но его общая стоимость — всего 384 тыс. долларов. То есть, около 0,004 долларов за грамм.

Если смотреть за этот товарообмен глазами таможенника, выходит, что Россия отправила некий товар в сопредельную страну примерно по 4 доллара за кг, а назад тот же самый товар оттуда же ввезли по 51 000 долларов за кг. Но простая логика обывателя подсказывает: этого не может быть. Туда везут — одно, а назад — совсем другое.

