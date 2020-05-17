В ближайшие дни петербуржцы смогут «посмотреть в глаза» космонавтов с МКС. Станция будет видна с Земли
В ближайшие две недели, начиная с 17 мая, жители Петербурга и Москвы смогут невооруженным глазом увидеть пролетающую над планетой Международную космическую станцию. Смотреть надо на юг.
Время пролета для столицы Роскосмос опубликовал в Twitter. Видно станцию будет до 29 мая, наблюдать за ней можно на протяжении шести минут. За это время можно мысленно встретиться взглядом или помахать рукой Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, которые сейчас находятся на борту.
Передай #ПриветМКС, ведь её снова видно невооружённым глазом 👋🏻🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) May 17, 2020
До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции!
Подробности ➡️ https://t.co/jVeZCjPDSR pic.twitter.com/9MSMjT2LDY
Чтобы рассчитать время наблюдений для конкретной точки — например, для Петербурга, — Роскосмос и петербургский планетарий советуют воспользоваться сервисом www.heavens-above.com. Там надо указать свое местоположение (панель в правом верхнем углу) и выбрать на главной «Cпутники → МКС». Например, сегодня станцию в петербургском небе, если позволит погода, будет видно с 00.09 до 00.13. Визуально это должно быть похоже на яркую звезду, пролетающую с запада на восток в южной части небосклона.