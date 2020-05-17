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17.05.2020 17:27
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В ближайшие дни петербуржцы смогут «посмотреть в глаза» космонавтов с МКС. Станция будет видна с Земли

В ближайшие две недели, начиная с 17 мая, жители Петербурга и Москвы смогут невооруженным глазом увидеть пролетающую над планетой Международную космическую станцию. Смотреть надо на юг.

Время пролета для столицы Роскосмос опубликовал в Twitter. Видно станцию будет до 29 мая, наблюдать за ней можно на протяжении шести минут. За это время можно мысленно встретиться взглядом или помахать рукой Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, которые сейчас находятся на борту.

Чтобы рассчитать время наблюдений для конкретной точки — например, для Петербурга, — Роскосмос и петербургский планетарий советуют воспользоваться сервисом www.heavens-above.com. Там надо указать свое местоположение (панель в правом верхнем углу) и выбрать на главной «Cпутники → МКС». Например, сегодня станцию в петербургском небе, если позволит погода, будет видно с 00.09 до 00.13. Визуально это должно быть похоже на яркую звезду, пролетающую с запада на восток в южной части небосклона.

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Комментарии (2)

ussr_5e4d4b41561db
а может они к нам спустятся, чтобы покурить? а потом обратно... =)
Денис Ясеновенко
Не особо то актуальная новость для Питера с нашими белыми ночами) но, спасибо хотя бы за то, что не про корону =)
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