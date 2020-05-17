В ближайшие две недели, начиная с 17 мая, жители Петербурга и Москвы смогут невооруженным глазом увидеть пролетающую над планетой Международную космическую станцию. Смотреть надо на юг.



Время пролета для столицы Роскосмос опубликовал в Twitter. Видно станцию будет до 29 мая, наблюдать за ней можно на протяжении шести минут. За это время можно мысленно встретиться взглядом или помахать рукой Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, которые сейчас находятся на борту.