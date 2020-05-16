На домашней вечеринке сотрудник «Макдоналдса» задушил коллегу. С рассказом о внезапной ссоре он пришёл в полицию сам

Инструктор по обучению персонала «Макдоналдса» сознался полиции, что задушил менеджера одного из ресторанов той же сети. Девушку нашли мертвой в ванне.



По данным «Фонтанки», задержание на двое суток 21-летнего инструктора было оформлено уже ночью 16 мая. Пришёл же молодой человек в один из отделов полиции Приморского района около половины седьмого вечера. Он рассказал, что был дома у коллеги на Ольховой улице, но они начали ссориться, и в приступе гнева он 29-летнюю девушку задушил. Тело осталось лежать в ванной комнате, скончалась хозяйка квартиры около часа ночи 15 мая. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

