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16.05.2020 10:34
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На домашней вечеринке сотрудник «Макдоналдса» задушил коллегу. С рассказом о внезапной ссоре он пришёл в полицию сам

Инструктор по обучению персонала «Макдоналдса» сознался полиции, что задушил менеджера одного из ресторанов той же сети. Девушку нашли мертвой в ванне.

По данным «Фонтанки», задержание на двое суток 21-летнего инструктора было оформлено уже ночью 16 мая. Пришёл же молодой человек в один из отделов полиции Приморского района около половины седьмого вечера. Он рассказал, что был дома у коллеги на Ольховой улице, но они начали ссориться, и в приступе гнева он 29-летнюю девушку задушил. Тело осталось лежать в ванной комнате, скончалась хозяйка квартиры около часа ночи 15 мая. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

daisychain
Вот ведь интересно - сколько дамского воя по поводу "домогательств с использованием служебного положения" - дескать, если старший по должности имеет младшую по должности - то это харрасмент и практически изнасилование.
Хотелось бы знать о служебной иерархии 29-летней "менеджерки" и 21-летнего "инструктора".
Гость
Что за бред я сейчас прочитал в комментариях. Вы такие смешные, пока это не коснулось Ваших родных и близких.
rootwing
а на что еще способны эти "уроды" ? - только душить !
вся их политика душить,
душить конкурентов,душить народную кухню,душить ....
душить национальную идею , клоуном и жареной картошкой ,
гамбургер всем этим гадам в сраку !
мы бомбим с успехом Раку
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