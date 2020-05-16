Услышать все звуки. Восьмилетней Саше нужна помощь

«О болезни дочери мы не догадывались несколько лет. У Саши снижен слух на левом ухе, вероятно, с рождения. Правым она слышит хорошо. Это помогло Сашеньке вовремя научиться говорить. Первый тревожный звонок прозвучал год назад, когда Саша стала слушать музыку в одном наушнике. Потом она пожаловалась, что плохо слышит учителей на уроках. Тогда я отвела дочь к сурдологу.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Врач выявил у Саши сенсоневральную тугоухость. У дочки снижение слуха на разных частотах происходит неодинаково, поэтому она слышит не все звуки и постепенно перестает понимать речь. Это процесс необратимый. Единственная возможность помочь ребенку полноценно развиваться — установить слуховой аппарат. Сурдолог подобрал для Саши нужную модель. Дочка стала хорошо воспринимать все звуки, полностью слышать речь. На правое ухо протезирование пока не требуется. Я надеялась получить слуховой аппарат за счет госбюджета, но это невозможно, поскольку инвалидность с такой степенью тугоухости, как у Саши, не оформляют. Самой мне не осилить такую покупку: муж погиб в аварии, я одна воспитываю двоих детей. Пожалуйста, помогите нам!» Полина Савичева, Санкт-Петербург.

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда



Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

