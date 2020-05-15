Более 4500 петербургских студентов работают в городских стационарах и поликлиниках. Как это происходит, выяснил «Доктор Питер». Летняя практика в «красной зоне» С 1 мая, по данным петербургского комитета по науке и высшей школе, более 1400 студентов и 3 тысяч ординаторов трудятся в больницах и поликлиниках города, в том числе работают в «красных зонах», с больными коронавирусом. На «передовую» отправлены студенты старших курсов направлений «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», а также студенты-второкурсники направления «Сестринское дело».

— Все наши студенты прошли онлайн-обучение по работе с пациентами с COVID-19, чтобы пришли более-менее подготовленными в стационары, — противоэпидемические правила, как пользоваться СИЗами, что такое шлюзование, как распространяется инфекция, — рассказал «Доктору Питеру» Сергей Сайганов, ректор СЗГМУ им. Мечникова. — Все студенты и ординаторы получат заработную плату в соответствии с трудовым договором и все причитающиеся медикам выплаты за работу в условиях пандемии. Как рассказывают сами студенты, при выборе, в какую больницу идти — «ковидную» или условно «чистую», многие предпочли именно инфекционный стационар — там гарантированно есть СИЗы и меньше риска заразиться. В Петербурге уже есть случаи заражения студентов-медиков коронавирусом, но происходило это в обычных общесоматических стационарах, не перепрофилированных под COVID. Отказы от практики в «ковидных» больницах в Петербурге есть, но они не стали массовыми. В некоторых учреждениях десятки студентов заменили заболевших медиков. После того, как около 30% работников Центральной подстанции скорой помощи в Петербурге заболели коронавирусом, на смену им пришли студенты медицинских колледжей — более 40 человек. По информации «Доктора Питера», во временном госпитале в «Ленэкспо» также работают студенты-медики.

«Смириться с гибелью пациентов невозможно» О своем личном опыте борьбы с пандемией студенты и ординаторы рассказали «Доктору Питеру». Елизавета Волчкова, 25 лет, выпускница ПСПбГМУ им. Павлова, врач-стажер, анестезиолог-реаниматолог городской многопрофильной больницы № 2: — Сложность специальности — в необходимости быстро принимать правильные решения и реализовать их для спасения человеческой жизни. В анестезиологию-реаниматологию идут немногие. Здесь требуются постоянное внимание и самоотдача, потому что у нас самые тяжелые пациенты и борьба за их жизнь не прекращается ни на минуту. Наш стационар работает на прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Работаю в реанимации — в «красной зоне». Рабочий график ненормированный — сутки работаем, день отдыхаем, затем снова на сутки. В 8.30 у нас начинается обход, принимаем смену, бывает, что выходим «из зоны» только в 9 часов вечера — только тогда уже можно перекусить. Весь день в СИЗах. Тяжело, да. Мы практически не видим родных. У нас в реанимации лежат 19 пациентов, 18 из них на ИВЛ. Медицинских работников сейчас остро не хватает, многие заболели сами, и мы стараемся работать еще лучше. Самая большая награда, когда переводишь пациента из реанимационного отделения в обычное на долечивание. Значит, все, что пережил, не зря… С третьего курса института я работаю — сначала медсестрой, потом на скорой помощи. Видела и гибель пациентов, и отчаяние родственников. Каким бы ты ни был эмоционально устойчивым, смириться с тем, что умирают люди, все равно очень сложно.

Я пришла в медицину по призванию и сейчас как никогда понимаю, что сделала в жизни самый правильный выбор. Именно в этой трудной ситуации пандемии COVID-19 пришло полное осознание, почему я выбрала профессию анестезиолога-реаниматолога.

Алина Бережная, 22 года, студентка 4-го курса медико-профилактического факультета СЗГМУ им. Мечникова, медицинский регистратор в приемном отделении клиники Петра Великого: — Я всегда хотела стать эпидемиологом, желание созрело еще до пандемии, наверное, благодаря бабушке — санитарному врачу. Она живет в Белгороде, до сих пор работает по специальности, но там ситуация спокойнее, чем в Петербурге. И вообще мне кажется эта профессия очень интересной — следить за состоянием больницы, предотвращать заболеваемость, внутрибольничные вспышки инфекции. Пандемия показала, насколько нужны врачи-эпидемиологи. Потому что болезнь все-таки легче предупредить, чем лечить. Мой курс проходит практику, и я специально выбрала инфекционную больницу — здесь все-таки есть средства защиты, плюс опыт, который я нигде больше не получу. Работаю в приемном покое, оформляю истории болезни пациентов, которые поступают в клинику по скорой помощи, далее они уже идут на КТ, у них берут мазки, отводят на отделения. А мы такое первое связующее звено. Поступают в основном со средней и тяжелой формой коронавируса, в сутки 80–90 человек.

Смена длится сутки. Три девочки-регистратора. Четыре часа работаем в «грязной» зоне, потом отдыхаем в «чистой» зоне тоже четыре часа, так и чередуем, сменяя друг друга. Если большой поток пациентов, особенно он случается ночью, то в «грязной» зоне уже работает не один, а два регистратора. В таком графике работаю уже вторую неделю и уже перестала ориентироваться во времени, оно как-то сжалось. Я открывают инстаграм своих друзей, которые не связаны с медициной, смотрю, как они беззаботно отдыхают, — как будто другой мир. Мало кто осознает, какой это труд, насколько тяжело работать в СИЗах.

Павел Озорных, 23 года, студент 5-го курса педиатрического факультета ПСПбГМУ им. Павлова, медбрат отделения реанимации и интенсивной терапии № 2 городской больницы № 40: — С первого курса я проходил практику в больнице № 40 и планирую после окончания ординатуры остаться здесь работать врачом. Вообще говоря, в первое время мы не очень понимали, как работать с пациентами: есть у них коронавирус, нет у них коронавируса — было совершенно непонятно. Беспокоило, хватит ли нам СИЗов. Но потом все завертелось: мы прошли боевые учения, получили подробный инструктаж, как правильно снимать и надевать костюмы, респираторы. С каждым днем правила становились все жестче. Сейчас при любом подходе к пациенту мы должны быть полностью экипированы в несколько слоев. Впервые я столкнулся с «ковидным» пациентом еще 11 апреля, когда меня попросили на отделении объяснить, как правильно взять мазок у больного. Опыта у меня, как сотрудника реанимации, было больше, поэтому я пошел. Я даже первое время считал пациентов, у которых был «ковид» или они считались подозрительными. Но потом быстро перестал это делать. Сбился со счета. Да и сам получил положительный тест. Честно говоря, это был шок. Я был уверен, что уж меня инфекция обойдет стороной — я молодой, у меня прекрасный иммунитет. Но никто не застрахован. Я ушел на больничный, с 23 апреля по 14 мая провел дома один, самоизолировавшись от родных и друзей. Вот это действительно было тяжело. Я даже постирал шторы, чего никогда в жизни не делал. Поэтому мое возвращение в больницу стало просто настоящим праздником. Вчера я отработал первую смену.

Ольга Смерчинская, 23 года, студентка 6-го курса лечебного факультета СЗГМУ им. Мечникова, медицинский регистратор в приемном отделении клиники Петра Великого: — Пока работаю регистратором в приемном покое, но скоро, надеюсь, перейду в отделение — медсестрой. Меня туда не брали из-за низкого гемоглобина, но теперь анализы в порядке и я могу получит разрешение на работу с пациентами с COVID (в приемный покой тоже поступают люди с коронавирусом, но здесь не такой близкий контакт, как в отделениях, где медсестры берут кровь, мазки и т.д.). Сейчас я получаю огромный медицинский и человеческий опыт. Меня многое не устраивало в системе организации здравоохранения, но пандемия заставила по-другому посмотреть на профессию врача. Многие пациенты благодарят нас за труд, дарят шоколадки. Знакомые, узнав, что я учусь в медицинском университете, подробно расспрашивают об учебе, практике. Все стали серьезно интересоваться медициной. В последних четырех поколениях моей семьи кто-то работал врачом. Мама — стоматолог, сестра — врач-терапевт. А я в будущем собираюсь стать педиатром.