«Захотели и сидят». В петербургском детском саду объяснили, почему воспитатели уходят в отпуск за свой счёт

О принуждении к отпуску за свой счёт в 25-м детском саду «Фонтанке» сообщили читатели 15 мая. «Воспитателей заставили уйти в отпуск за свой счет до конца мая. Все подписали и молчат, иначе скандал, увольнение и без работы останешься. Летом отпуск по графику, а потом неизвестно. Коллектив подчинился. Но как сидеть без денег? Это ведь бюджетное заведение! Значит, деньги были выделены, в том числе и на зарплаты», — говорилось в анонимном письме.

Половина сотрудников детского сада в Приморском районе Петербурга ушла в отпуск за свой счёт. Воспитатели намекают на давление со стороны руководства, а заведующая отвечает, что её подчинённые лишили себя отпускных по собственному желанию.

Заведующая 25-м детским садом Любовь Поварова в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» уточнила, что в отпуске за свой счёт находится половина сотрудников учреждения, но уйти на отдых без отпускных — их собственное решение. «Захотели и сидят», — отметила она.

По словам Поваровой, несмотря на то, что детский сад не принимает воспитанников, часть сотрудников продолжают ходить на работу. Остальные освобождены от трудовых обязанностей. «Уехали на дачу и захотели продлить свой отпуск, учитывая, что сохраняется самоизоляция. Почему руководителю не пойти навстречу и не предоставить отпуск за свой счёт?» — сказала заведующая.

В редакцию «Фонтанки» также поступили анонимные жалобы из Кировского и Красносельского районов, в которых говорилось, что администрации районов направили в школы указание об отправке учителей в отпуск за свой счёт. В пресс-службах администраций данную информацию опровергли.

В комитете по образованию Петербурга заявили, что знают о подобных указаниях, и напомнили, что городское правительство рекомендовало до 31 мая обеспечить исполнение трудовых обязанностей педагогическими работниками в дистанционном режиме работы без присутствия на рабочем месте. «Приходится разъяснять администрациям районов и руководителям образовательных учреждений, что сроки отпуска могут быть изменены только с согласия работника», — добавили в комитете.