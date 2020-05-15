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15.05.2020 14:27
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«Яндекс» объяснил пугающие цифры в «ковидной» статистике технической ошибкой

«Яндекс» в своём разделе «Коронавирус: статистика» показал россиянам некорректные цифры утром 15 мая. В 11:00 жители страны увидели впечатляющие цифры — почти 24 тысячи зараженных за сутки и 255 новых смертей пациентов с COVID-19.

Через некоторое время статистика стала совпадать с официальной, от оперштаба. Однако пользователи успели испугаться и обратились на «Фонтанку» с просьбой объяснить расхождения. Петербурженка Светлана, например, больше поверила первым цифрам и заподозрила обман.

«На короткое время на сайте возникла техническая ошибка в отображении данных. Сейчас все показатели снова отображаются корректно и соответствуют официальным данным», — успокоили в PR-службе «Яндекса».

По официальным данным, за последние сутки выявлено 10 598 заболевших. Петербург показал новый рекорд — 541 выявленный случай за 24 часа. Не обошлось и без смертей, на этот раз их пять.

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Комментарии (18)

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Alex000
Случайно пропустили присланные реальные данные?
pan_k
Почему не отображают кривую общего числа болеющих по дням, как разницу заразившиеся и выздоровевших?
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