«Яндекс» в своём разделе «Коронавирус: статистика» показал россиянам некорректные цифры утром 15 мая. В 11:00 жители страны увидели впечатляющие цифры — почти 24 тысячи зараженных за сутки и 255 новых смертей пациентов с COVID-19.

Через некоторое время статистика стала совпадать с официальной, от оперштаба. Однако пользователи успели испугаться и обратились на «Фонтанку» с просьбой объяснить расхождения. Петербурженка Светлана, например, больше поверила первым цифрам и заподозрила обман.



«На короткое время на сайте возникла техническая ошибка в отображении данных. Сейчас все показатели снова отображаются корректно и соответствуют официальным данным», — успокоили в PR-службе «Яндекса».

