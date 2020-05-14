С 1 июня семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет, могут рассчитывать на разовую поддержку в виде 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Так сказал президент Владимир Путин. «Фонтанка» спросила петербуржцев в соцсетях на что они потратят эту внезапную выплату, если смогут прорваться через сбои в работе портала Госуслуг.

«Восемь раз в магазин сходить»: как петербуржцы потратят 10 тысяч от Путина

автор фото Александр Петросян/Коммерсантъ

Кто-то потратит на маски и перчатки, другие — отдадут долги или заплатят коммуналку. «Раньше на десять тысяч можно было «Жигули» купить, Теперь же - восемь раз в «Пятерочку» сходить...», - печально резюмировала читательница Марина.

В первую очередь рады те, у кого много детей. «У меня трое, попадающих под выплату. Так как отпуск этим летом светит в деревне, то вложим их в строительство новой бани», - написала читательница Татьяна.

Довольны и те, кто остался совсем без средств к существованию. «Эти деньги очень кстати, у меня дочь пока кормящая мама и ещё один ребенок 5 лет, а муж её без работы пока остался. Вот я единственный кормилец.т.к. работаю без каникул и карантинов», - написала Ирина.



«Зарплата будет в разы меньше из-за простоя, детские летние лагеря не откроют , так что эта маленькая денежка едва ли покроет хотя бы покупку билетов к родственникам на лето ( бабушки и дедушки обещали посидеть с внуком)», - рассказала Александра.

Есть и те, кто действительно собирается потратить 10 тысяч именно на своих детей. Например, на еду для них и одежду. Кто-то вылечит ребенку зубу или соберет его на новый учебный год — купит учебную форму. Избранные даже планируют взять велосипед.

«На оплату частного детского сада (правда, десятки на месяц не хватит... но хоть что-то) . Если сад не закроется, конечно», - пишет читательница Алиса.

Но еще больше оказалось тех, кто оказался за бортом такой господдержки из-за несоответствия возраста детей.

«Вот у меня ребенку два месяца назад 16 исполнилось и он школьник, пойдет ещё в 10 и 11 класс. Я за свой счёт дома сижу. Получается что мы должны голодать? Хорошо хоть муж работает. В общем я считаю что несправедливо, что школьников 16 и 17 лет оставили без помощи. Даже продуктовые наборы не дают», - удивляется Марина.



«Моему сыну 18, он в 11 классе, впереди ЕГЭ , как думаете, он не ест, одежда не нужна? Нам бы десяточка не помешала», - возмущается Елена.

Жители страны массово ринулись оформлять детское пособие через официальный сайт «Госуслуги». Однако из-за большого количества желающих в его работе периодически происходят сбои. Проблему попытались решить созданием специального раздела на сайте, но, как оказалось, помогло это ненадолго.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заявку на получение выплат подали более 2 млн граждан РФ.

Тем временем в сети появились фейковые сайты госуслуг. Желающие получить пособие на детей рискуют столкнуться с мошенниками.

