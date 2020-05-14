Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 14 мая
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге снова превысило четыре сотни, а по всей России болеют уже более 250 тысяч человек. «Фонтанка» продолжает следить за ситуацией в режиме онлайн.
За последние сутки в Петербурге выявили 460 новых случаев заражения коронавирусом. По России — 9974 заболевших. Об этом 14 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, общее количество официально подтвержденных пациентов c коронавирусом достигло 252 245 человек. За прошедшие сутки коронавирус опять выявили во всех 85 регионах страны. Больше всего случаев зафиксировали в Москве — 4712. На второй строчке по числу выявленных заболевших остается Московская область с 918. Замыкает тройку Санкт-Петербург. Всего в городе уже 8945 заразившихся COVID-2019.
В апреле 2020 года российские банки выдали 580 тысяч кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 60% меньше по сравнению с мартом и на 63,7% меньше, чем в апреле 2019 года, сообщает 14 мая Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Темпы падения сопоставимы с сокращением, зафиксированным в «кризисном» январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014-го. Тогда выдача просела на 61,3%, отмечают эксперты.
Городская больница № 15 готовится к приему пациентов с COVID-19 и с подозрением на коронавирус. Главный санврач Петербурга постановила уже с 3 мая приостановить на Авангардной работу отделения хронического гемодиализа, где получают жизненно важную помощь более 100 человек. Но пока оно работает, а специалисты заверяют – без диализа пациенты точно не останутся.
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Руководитель Федеральной налоговой службы рассказал о том, как обстоят дела с выплатами субсидий бизнесу, которые в середине апреля анонсировал президент.
«Вчера первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей выплаты на счета получили. Мы это видим по нашим учетным системам. Мало того, мы будем отправлять такие заявления ежедневно», — заявил 14 мая Даниил Егоров в эфире телеканала «Россия 24».
Нетипичное течение коронавируса было выявлено в федеральных центрах Федерального медико-биологического агентства, которые были перепрофилированы под прием больных с COVID-19.
«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита. Вероятно, воспаление брюшины при COVID-19 может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию», — констатирует 14 мая ФМБА на своем сайте.
Индекс самоизоляции в Петербурге замедлил темпы падения. Утром 14 мая он снижался так же, как и днем ранее, и даже продержался час на одной отметке. Возможно, свою роль сыграла погода: день начался со снега, а дальше ожидаются дожди и порывистый ветер.
Динамика индекса самоизоляции в Петербурге утром 14 мая была такой:
- 5:00 — 4,8 балла (13 мая было 4,7 балла)
- 6:00 — 4,4 балла
- 7:00 — 3,6 балла (13 мая — 3,7)
- 8:00 — 2,9 балла
- 9:00 — 2,4 балла
- 10:00 — 2,4 балла (13 мая — 2,1)
Впрочем, уже в 10:10 он составил 2,3 балла, а к 10:30 снизился до 2,2. Накануне, впрочем, в 10 утра он был на грани двойки и в 11 часов опустился до 1,9 балла.
Министерство внутренних дел утверждает, что прогноз о возможном росте уровня преступности в условиях самоизоляции не подтвердился.
«Некоторые эксперты высказывали опасения, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности совершаемых мигрантами. Эти прогнозы не оправдались», — сообщается 14 мая в отчете ведомства.
На 14 мая в списке погибших от новой коронавирусной инфекции уже 69 человек. За минувшие сутки в городе скончались шестеро.
За весь период в России от коронавируса скончались 2305 человек.