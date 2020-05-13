Ваши пенсионеры сидят дома? Платите им сами! Бесплатные для Петербурга больничные закончились

автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ

О том, что работающие граждане старше 65 лет не могут получить больничные листы, читатели рассказали «Фонтанке» сразу после майских праздников. По их словам, на горячей линии Фонда социального страхования (ФСС), который оплачивает пособия по нетрудоспособности, сообщают, что получить их можно было только до 30 апреля. Председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков ответил нашему изданию, что ему сложно комментировать обращение читателей, так как его ведомству жалоб не поступало, и посоветовал обратиться в региональное отделение ФСС. «Я не вижу никаких проблем, — заявил он. — У нас ни одного такого обращения на сегодняшний день нет негативного. Может быть, есть единичные какие-то моменты».



Информации о новых сроках предоставления больничных листов нет ни на региональном, ни на федеральном сайте ФСС. На главной странице последнего есть лишь два баннера: «Вам больше 65 и вы работаете? Вам положен больничный лист в связи с карантином! Сообщайте работодателю и оставайтесь дома!» Однако срок этого щедрого предложения истек 30 апреля.

В петербургском отделении ФСС подтвердили, что получать пособия по нетрудоспособности гражданам старше 65 лет можно было только в апреле. Сейчас выплаты дают лишь тем, кого отправляют на карантин после возвращения из-за границы. «Мы их всех обеспечиваем больничными листами и оплачиваем (пособия. — Прим. ред.) напрямую, минуя работодателя», — отметила начальник пресс-службы Елена Лиханова.

Насчет дисциплинированных домоседов старше 65 лет ясности нет. «Если будет продление, мы сообщим. Пока никаких дополнительных постановлений после 30 апреля к нам не поступало. Если мы будем внимательно слушать Владимира Владимировича — последнее его обращение — там ничего не было об этом сказано», — добавили в пресс-службе. Аргумент, что можно так же внимательно изучить 121-е постановление, которое заперло пожилых петербуржцев до июня, эффекта не имел: фонд — федеральная организация и подчиняется федеральным же правилам. По словам Лихановой, решение о принятии соответствующего постановления — прерогатива Минтруда и правительства России. «Фонтанка» направила запрос в министерство.



Между тем о несовпадении сроков предоставления больничных и окончания режима самоизоляции в ряде регионов федеральные СМИ предупреждали еще во время майских. Сразу после того, как мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения для жителей столицы, юристы констатировали, что дополнительные правила выплаты пособий все еще не приняты и никаких разъяснений от властей по этому поводу нет. Хотя очевидно, что с такой проблемой столкнутся везде, где особый режим сохранят до конца весны.

На сегодняшний день таких регионов больше десятка. В некоторых субъектах решением проблемы занялись местные власти. К примеру, губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил на региональное министерство здравоохранения ответственность за больничные для тех, кого сами же чиновники обязали оставаться на изоляции.

Особые правила оформления листков нетрудоспособности и сроки их выдачи правительство России утвердило 1 апреля. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков объяснял, что таким образом власти пытаются сохранить права людей старшего возраста, которые не могут перейти на удаленную работу. Сначала лица старше 65 лет могли оформить больничный на срок с 6 по 19 апреля, потом правительство распространило действие пособий еще на 11 дней — до начала мая.



Так, начиная с 6 апреля работодатель обязан был либо перевести пожилых сотрудников на удаленную работу с сохранением зарплаты, либо передать в ФСС данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. Оно рассчитывается так: за базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер — 69 961 рубль в месяц). Фонд соцстрахования должен был перевести деньги пенсионерам сразу за весь период — в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного больничного. Всего на выплату пособий ФСС собирался направить более 21 млрд рублей. В апреле Смольный отчитывался, что из 1,4 миллионов граждан пенсионного возраста 30% продолжают трудиться. Особо чиновники подчеркивали, что речь идет об отраслях, «которые в нерабочие для всей страны дни находятся «на передовой» — медицина, ЖКХ, пищевая промышленность, социальная сфера, почта, дошкольное образование».

О продлении обязательного режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 1 июня говорилось в изменениях в постановление №121, которое правительство Петербурга приняло 9 мая.Единственное, что разрешено пенсионерам, — уехать на дачу за пределы города. Исключение составляют лишь работники здравоохранения, а также те, чье нахождение на рабочем месте (на предприятиях, в организациях, в учреждениях и органах власти) является критически важным для обеспечения их функционирования. Кроме того, власти обязали горожан носить в общественных местах средства индивидуальной защиты (СИЗ). При этом Смольный разрешил работать всем организациям, на деятельность которых не распространяются прямые запреты.



Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»