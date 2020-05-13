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13.05.2020 09:03
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Мошенники придумали новую схему получения денег с помощью ваучеров за неиспользованные авиабилеты

Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов. Об этом РБК 13 мая рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году, пояснил Киричек. По его словам, мошенники сообщают о новой услуге и предлагают купить у них ваучер.

«В случае, если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь «урегулировать вопрос» за определенное вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка», — сказал Киричек, напомнив, что для получения ваучера первым в авиакомпанию должен обращаться сам пассажир.

Другие крупные банки, в том числе Сбербанк, пока не фиксировали новый вид мошенничества.

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Комментарии (1)

WuhanRockCafe
В банковской смс-ке русским по-белому: Никому не сообщайте код!
Вот и не надо сообщать никому.
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