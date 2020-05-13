Мошенники придумали новую схему получения денег с помощью ваучеров за неиспользованные авиабилеты

Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов. Об этом РБК 13 мая рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году, пояснил Киричек. По его словам, мошенники сообщают о новой услуге и предлагают купить у них ваучер.