Мошенники придумали новую схему получения денег с помощью ваучеров за неиспользованные авиабилеты
Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов. Об этом РБК 13 мая рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
Злоумышленники под видом сотрудников авиакомпаний начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году, пояснил Киричек. По его словам, мошенники сообщают о новой услуге и предлагают купить у них ваучер.
«В случае, если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь «урегулировать вопрос» за определенное вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка», — сказал Киричек, напомнив, что для получения ваучера первым в авиакомпанию должен обращаться сам пассажир.
Другие крупные банки, в том числе Сбербанк, пока не фиксировали новый вид мошенничества.