Глава Федерации смешанных боев MMA Вадим Финкельштейн учредил юрлицо для строительства высотной гостиницы в Лахте

Вадиму Финкельштейну, председателю совета спортивной Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Петербурга, в новом ООО «Лахта тауэрс» принадлежит 90% долей. Еще 10% — у Дмитрия Гордеева, гендиректора ООО «Мясокомбинат Всеволожский». Своего партнера Вадим Финкельштейн в разговоре с «Фонтанкой» назвал давним другом, однако его роль в инвестиционном проекте раскрывать не стал.

Вадим Финкельштейн стал соучредителем ООО «Лахта тауэрс». Эту информацию сам бизнесмен подтвердил «Фонтанке» 12 мая. Правда, пока срок запуска проекта строительства гостиничного комплекса высотой до 80 метров остаётся под вопросом.

Глава Федерации ММА подтвердил, что новое юрлицо учреждалось под проект строительства высотного гостиничного комплекса на Приморском проспекте. Год назад, когда он анонсировал этот проект, говорил, что в этом месте — рядом с «Лахта центром» — строить «пигмей» смысла нет. Тогда же авторы проекта попросили разрешить повысить предельную высотность проекта с 27 до 80 метров.

Он не одинок в этом желании: по соседству с участком, на который претендует Вадим Финкельштейн, ООО «Лахта Плаза» (единственный участник, судя по данным СПАРК, — Любовь Пригожина) планирует возведение другой крупной гостиницы высотой до 77 метров.

Правда, сейчас Вадим Финкельштейн более осторожно говорит о перспективах реализации своего проекта, ссылаясь на неопределенность ситуации, и конкретные сроки начала строительства не называет. Более того, он допустил, что только что созданное ООО «Лахта тауэрс», возможно, и вовсе не будет участвовать в этом проекте.