Яркая гоночная «Хонда» на Стачек развалилась на части, колёса разлетелись в стороны
Несколько колоритных аварий случилось утром 13 мая в Санкт-Петербурге: «паровозик», одноцветные «догонялки» и неудачный спортивный заезд. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм.
На проспекте Стачек, у пересечения с улицей Швецова, разбился яркий спортивный автомобиль – Honda S2000, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». От машины отделились колёса, одно лежит на проезжей части за несколько десятков метров до кузова. Выломано несколько секций дорожного ограждения. Смятый металл отлетел в молодое дерево, но не свалил его.
Возможно, водитель не вписался в поворот, предполагают едущие мимо автомобилисты. Рядом с машиной девушка (на которых кадрах вместе с молодым человеком) – похоже, в ДТП никто серьёзно не пострадал.
Однотонное ДТП произошло на спуске с Планерного путепровода. «Два белых коня», - так описали его очевидцы в «ДТП и ЧП».
На Синопской набережной была массовая авария – по словам очевидцев, «паровоз из четырёх вагонов». «Светофор не работал», - отмечают в группе.