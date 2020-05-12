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12.05.2020 12:32
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Яркая гоночная «Хонда» на Стачек развалилась на части, колёса разлетелись в стороны

Несколько колоритных аварий случилось утром 13 мая в Санкт-Петербурге: «паровозик», одноцветные «догонялки» и неудачный спортивный заезд. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм.

На проспекте Стачек, у пересечения с улицей Швецова, разбился яркий спортивный автомобиль – Honda S2000, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». От машины отделились колёса, одно лежит на проезжей части за несколько десятков метров до кузова. Выломано несколько секций дорожного ограждения. Смятый металл отлетел в молодое дерево, но не свалил его.

Возможно, водитель не вписался в поворот, предполагают едущие мимо автомобилисты. Рядом с машиной девушка (на которых кадрах вместе с молодым человеком) – похоже, в ДТП никто серьёзно не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Однотонное ДТП произошло на спуске с Планерного путепровода. «Два белых коня», - так описали его очевидцы в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На Синопской набережной была массовая авария – по словам очевидцев, «паровоз из четырёх вагонов». «Светофор не работал», - отмечают в группе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (3)

LAVR
Это он вангует
cattos
вы что там, совсем уже не проверяете, что пишете??? Утром 13 мая??? Сегодня ещё 12-е!
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