Несколько колоритных аварий случилось утром 13 мая в Санкт-Петербурге: «паровозик», одноцветные «догонялки» и неудачный спортивный заезд. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм.

На проспекте Стачек, у пересечения с улицей Швецова, разбился яркий спортивный автомобиль – Honda S2000, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». От машины отделились колёса, одно лежит на проезжей части за несколько десятков метров до кузова. Выломано несколько секций дорожного ограждения. Смятый металл отлетел в молодое дерево, но не свалил его.