Раздача бесплатной еды на Сенном рынке обернулась закрытием торговой площадки. Организатора «праздника живота», спровоцировавшего давку, отыскали. На него оформлен протокол, о чём 11 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобаласти.

На кадрах, предоставленных главком, видно, как сотрудники туристической и обычной полиции заходят на рынок. В глазах торговцев видна тревога, они начинают убирать фрукты и овощи с прилавков. Представители закона указывают продавцам, что ничего трогать не надо, никто ничего не украдёт, просят выйти с территории. В результате работников прогнали как с "открытого" Сенного, так и из павильона, не забыв опечатать двери.

В ГУ МВД отметили, что утром 10 мая у одной из торговых точек одновременно находились до 200 человек. «Фонтанка» писала о раздаче бесплатной еды и давке из-за желающих её получить. В итоге благотворитель был задержан.

«На месте происшествия полицейскими задержан организатор данного инцидента, 43-летний неработающий мужчина. Он является субарендатором на рынке. Нарушитель был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола. В отношении него полицией составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка)», - сообщили в пресс-службе полицейского главка.



Территория рынка опечатана Роспотребнадзором по Петербургу. В отношении юридического лица, эксплуатирующего Сенной, возбуждено административное производство по части 2 статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период действия ограничительных мер).