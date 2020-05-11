FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +4
73.87р80.00р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.05.2020 09:50
18
Печать

Сенной рынок закрыли и опечатали после раздачи бесплатной еды. Полиция показала, как разгоняла торговцев

Раздача бесплатной еды на Сенном рынке обернулась закрытием торговой площадки. Организатора «праздника живота», спровоцировавшего давку, отыскали. На него оформлен протокол, о чём 11 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобаласти.

На кадрах, предоставленных главком, видно, как сотрудники туристической и обычной полиции заходят на рынок. В глазах торговцев видна тревога, они начинают убирать фрукты и овощи с прилавков. Представители закона указывают продавцам, что ничего трогать не надо, никто ничего не украдёт, просят выйти с территории. В результате работников прогнали как с "открытого" Сенного, так и из павильона, не забыв опечатать двери.

В ГУ МВД отметили, что утром 10 мая у одной из торговых точек одновременно находились до 200 человек. «Фонтанка» писала о раздаче бесплатной еды и давке из-за желающих её получить. В итоге благотворитель был задержан.

«На месте происшествия полицейскими задержан организатор данного инцидента, 43-летний неработающий мужчина. Он является субарендатором на рынке. Нарушитель был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола. В отношении него полицией составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка)», - сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Территория рынка опечатана Роспотребнадзором по Петербургу. В отношении юридического лица, эксплуатирующего Сенной, возбуждено административное производство по части 2 статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период действия ограничительных мер).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (18)

_Ho_
Ни одно доброе дело еще не осталось безнаказанным.
sektor7
Правильно поступили. Это подстрекательство к бунтам.
Выдворить из России благодетеля.
Агроном аэродрома
Еслип маски, а не еду раздавал, чую, вообще бы из гранатомёта расстреляли. При попытке бегства.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний