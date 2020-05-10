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10.05.2020 16:07
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В Петербурге скоропостижно скончался настоятель храма апостола Петра в Веселом Поселке. Причины не называются

На 60-м году жизни скоропостижно скончался настоятель храма апостола Петра в Веселом Поселке протоиерей Александр Воскобойников. Информация об этом 10 мая появилась на сайте Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Как уточняется в опубликованном сообщении, священнослужителя не стало накануне, 9 мая. В информационном отделе местной епархии «Фонтанке» не смогли уточнить, связана ли его смерть с пневмонией или коронавирусом.

Отец Александр родился в семье петербургского священника в 1960 году. После службы в армии окончил духовные семинарию и академию. Настоятелем храма апостола Петра в Веселом Поселке он стал в 2009 году. За усердное служение был награжден орденами и медалями Русской Православной Церкви.

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