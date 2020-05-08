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08.05.2020 19:10
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«Неблагодарная конченая мразь». В Петербурге ополченца ДНР приговорили к 13 годам за убийство женщины

В Петербурге суд признал виновным в убийстве воевавшего на Донбассе Романа Ковыню. Он перерезал горло женщине за 313 тысяч рублей.

О вынесенном 8 мая приговоре «Фонтанке» сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Ковыне назначено наказание в виде 13 лет колонии особого режима. Иски родителей убитой о компенсации морального вреда удовлетворены на 2 миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе.

«Фонтанка» подробно рассказывала о деле Ковыни. В конце 2017 года он сбежал из ДНР, заподозренный в убийстве журналиста. Следственный комитет России получил у донецких коллег материалы на Ковыню, но объявлять в розыск не стал. Беглец, тем временем, перебрался в Петербург, сменил фамилию и завязал роман с местной жительницей Яной Бляховой. Он доверилась ему, пустила в свою квартиру. В сентябре 2018 года ее нашли с перерезанным горлом. Из квартиры исчезло имущество на 313 тысяч рублей. Через пару дней Ковыню задержали.

Из СИЗО обвиняемый написал письмо родителям Яны: «Я неблагодарная конченая мразь!.. Я сам все разрушил, своими руками растоптал наши общие мечты и отнял у вас самое дорогое». Перед передачей дела в Кировский районный суд Ковыня отказался от признательных показаний.

Накануне, 7 мая, подсудимый совершил демонстративную попытку суицида — за ним такое уже замечалось. Он снова признал вину, рассказал обстоятельства убийства и положился на справедливость суда. Прокурор просил 15 лет, родители погибшей — пожизненное лишение свободы.

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Комментарии (8)

DenArch
Все как раньше. Жизнь гражданина ничегошеньки не стоит. 13 лет. Ни о чем. Пожизненное. За наркоту дают больше. За взятки примерно стока же.
Приговор - оскорбление памяти погибшей женщины.
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nuga
А что суды уже открылись? Ковыню по ковидному судили-удаленно из бункера главнокомандующего?
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