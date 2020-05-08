«Неблагодарная конченая мразь». В Петербурге ополченца ДНР приговорили к 13 годам за убийство женщины

В Петербурге суд признал виновным в убийстве воевавшего на Донбассе Романа Ковыню. Он перерезал горло женщине за 313 тысяч рублей.



О вынесенном 8 мая приговоре «Фонтанке» сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Ковыне назначено наказание в виде 13 лет колонии особого режима. Иски родителей убитой о компенсации морального вреда удовлетворены на 2 миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе.

«Фонтанка» подробно рассказывала о деле Ковыни. В конце 2017 года он сбежал из ДНР, заподозренный в убийстве журналиста. Следственный комитет России получил у донецких коллег материалы на Ковыню, но объявлять в розыск не стал. Беглец, тем временем, перебрался в Петербург, сменил фамилию и завязал роман с местной жительницей Яной Бляховой. Он доверилась ему, пустила в свою квартиру. В сентябре 2018 года ее нашли с перерезанным горлом. Из квартиры исчезло имущество на 313 тысяч рублей. Через пару дней Ковыню задержали.