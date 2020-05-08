«Неблагодарная конченая мразь». В Петербурге ополченца ДНР приговорили к 13 годам за убийство женщины
В Петербурге суд признал виновным в убийстве воевавшего на Донбассе Романа Ковыню. Он перерезал горло женщине за 313 тысяч рублей.
О вынесенном 8 мая приговоре «Фонтанке» сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Ковыне назначено наказание в виде 13 лет колонии особого режима. Иски родителей убитой о компенсации морального вреда удовлетворены на 2 миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе.
«Фонтанка» подробно рассказывала о деле Ковыни. В конце 2017 года он сбежал из ДНР, заподозренный в убийстве журналиста. Следственный комитет России получил у донецких коллег материалы на Ковыню, но объявлять в розыск не стал. Беглец, тем временем, перебрался в Петербург, сменил фамилию и завязал роман с местной жительницей Яной Бляховой. Он доверилась ему, пустила в свою квартиру. В сентябре 2018 года ее нашли с перерезанным горлом. Из квартиры исчезло имущество на 313 тысяч рублей. Через пару дней Ковыню задержали.
Из СИЗО обвиняемый написал письмо родителям Яны: «Я неблагодарная конченая мразь!.. Я сам все разрушил, своими руками растоптал наши общие мечты и отнял у вас самое дорогое». Перед передачей дела в Кировский районный суд Ковыня отказался от признательных показаний.
Накануне, 7 мая, подсудимый совершил демонстративную попытку суицида — за ним такое уже замечалось. Он снова признал вину, рассказал обстоятельства убийства и положился на справедливость суда. Прокурор просил 15 лет, родители погибшей — пожизненное лишение свободы.