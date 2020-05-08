Рудковская против «СтарХит»

Почему родители Гном Гномыча сами отдали ребенка на суд общественности и забыли об этом.

Яна Рудковская Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Портал «СтарХит» опубликовал заметку о сыне продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Саше, в которой излагались предположения о наличии у мальчика такого же синдрома, как у активистки Греты Тунберг. Возмущенная мать ответила в своем инстаграме угрозой подать иск, причем подчеркнула, что «решение будет выносить суд не только в России, но и суд по правам человека в Страсбурге». В ответ на сайте «СтарХит» вышла колонка главреда издания Анастасии Ананьиной о том, что публикация о Саше Плющенко, которого мама в соцсетях называет Гном Гномычем, не носит оскорбительный характер. Продюсер продолжает требовать извинений. К делу подключился адвокат Александр Добровинский, который обещает через Думу добиться ужесточения законодательства о СМИ.

Как эта ситуация выглядит с юридической точки зрения и прав ли «СтарХит», не удаляя вызвавшую скандал публикацию, «Фонтанке» рассказала адвокат Балтийской коллегии адвокатов, член общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в РФ Светлана Савинова.

— Является ли с юридической точки зрения публикация портала Starhit нарушением закона? — Текст, опубликованный Starhit, представляет собой обзор мнений, собранных из разных средств массовой информации. Телеграм-каналы тоже относятся к СМИ. Эта заметка — не мнение редакции или корреспондента Starhit. В тексте даже нет анализа фактов и не сделано никаких выводов. Это просто обзор мнений по поводу мальчика из разных открытых источников. — Насколько допустимо с юридической точки зрения делать такой обзор в отношении ребенка? — Этот ребенок — публичный человек. Таковым его сделали родители, когда создали ему личную страницу в «Инстаграме» в возрасте шести месяцев. И каждый день на этой странице публиковалась информация о его жизни. Родители должны были отдавать себе отчет, что любой публичный человек подвергается пристальному вниманию. Под прицелом общественного мнения оказываются его слова, одежда, поступки — все что угодно. Публичного человека обсуждают. Нельзя выставлять жизнь ребенка напоказ в социальных сетях и СМИ, возить его на все мероприятия и при этом говорить: «Не обсуждайте его». Если мы наших детей отправляем на какой-то публичный конкурс, мы понимаем, что детей будут обсуждать. Чем шире известность, тем сильнее этот эффект.

Starhit, как любое издание, отслеживает инфоповоды, факты, которые могут стать основой для публикации. И заметив, что в телеграм-каналах и соцсетях обсуждают Сашу Плющенко, журналисты сделали обзор мнений на этот счет. Я думаю, что у них есть нотариально заверенные скриншоты всех источников, информацию которых они цитируют. Любое издание имеет право публиковать чужое мнение, высказанное где-либо публично. Поэтому я не вижу юридических перспектив иска в отношении Starhit. Журналисты просто принесут в суд нотариально подтвержденные источники своей публикации, и на этом все закончится. — То есть все дело в том, что в заметке использованы правильные формулировки? — В заметке не утверждается, что ребенок болен. Кроме того, синдром Аспергера — не болезнь, а поведенческий синдром. Например, у сына оперной певицы Анны Нетребко аутизм в легкой форме, но этот синдром можно нивелировать со временем. К разглашению медицинского диагноза такая информация не имеет отношения. — Получается, что максимум, что можно сделать, — предъявить претензии анонимному автору телеграм-канала или Андрею Аршавину, который высказался авторизованно?

— Да. Разбираться в суде имеет смысл с теми источниками, на которые ссылается Starhit. И то я сомневаюсь, что будет получен тот результат, на который рассчитывает Яна Рудковская. — А на что она рассчитывает в данной ситуации, судя по ее постам в «Инстаграме» и телеграм-канале? — Обратите внимание: под постом в «Инстаграм», где Яна Рудковская очень эмоционально высказалась в адрес Starhit, многие люди в комментариях пишут, что, по их мнению, признаки синдрома Аспергера у ребенка есть. Ни к кому из этих людей продюсер не стала предъявлять претензии, в том числе и к Андрею Аршавину. В своих гневных постах Рудковская постоянно пишет про «богатый холдинг Шкулевых». Вероятно, это делается для того, чтобы впоследствии добиться принесения извинений и выплаты материальной компенсации во внесудебном порядке. У Аршавина огромные обязательства по алиментам, а людям из комментариев ничего не предъявишь. — А как вне юридических категорий выглядит поведение самой Яны Рудковской? — Если говорить вне юридических категорий, то Яна Рудковская демонстрирует поведение человека двойных стандартов. Так, в эфире шоу «Топ Мини Моделс» на телеканале World Fashion Яна Рудковская назвала участвовавшую в шоу девочку, Зою Кукушкину, «умственно отсталой». Об этом эпизоде продюсеру напомнила телеведущая и адвокат Катя Гордон. Впоследствии она сообщила в своем инстаграме, что «вопрос урегулировали мирно». Это случилось после того, как Яна Рудковская опубликовала пост с фотографией Зои, в котором сообщила, что ей «очень жаль». Но, строго говоря, это не является извинением в юридическом смысле. По букве закона Рудковская должна была бы принести извинения в том же телевизионном эфире, в такой же ситуации, в которой были произнесены ее слова в адрес ребенка.

— Продюсер практически сразу же после выхода оскорбившей ее публикации заявила, что обратится в суд по правам человека в Страсбурге. А это вообще возможно? — Нет. Юрисдикция Европейского суда — взаимоотношения граждан и государства, если оно нарушает права человека. Иск о публикации заметки про ребенка звезд шоу-бизнеса никто к рассмотрению не примет. Упоминание суда по правам человека рассчитано на массового читателя, который слышал о таком суде, но не понимает, чем именно он занимается. — За рубежом звезды ссорятся с таблоидами гораздо чаще, чем у нас. Это приносит им какие-то результаты в виде выигранных исков? — Зачастую это делается для того, чтобы звезда могла напомнить публике о себе. Последний громкий пример — конфликт Меган Маркл и принца Гарри с британкой прессой. В каждой стране свои законы, регулирующие деятельность СМИ. Но общее у них одно — понятие свободы слова. Заметьте, что Меган и Гарри в суд так и не обратились. — Сейчас Яна Рудковская говорит о внесении изменений в законодательство, чтобы запретить какие-либо публикации о ребенке без прямого разрешения родителей. Как вы думаете, такой закон принесет пользу обществу?