Счастливая пятерка. Кому достались первые заключения о том, что форс-мажор все-таки есть в стране

Фото: Петр Кассин/Коммерсантъ



«Фонтанка» отыскала первые петербургские компании, которым удалось получить официальное подтверждение, что коронавирус — это форс-мажор по их контрактам. До сих пор всем остальным в таких справках отказывали.

Первые обладатели заключений о форс-мажоре от Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга рассказали, через что им пришлось пройти, чтобы обзавестись нужным документом, и как это им поможет в споре с контрагентами.

Оговорка о форс-мажоре практически в каждом контракте, заключаемом между юридическими лицами, требует непременного доказательства наступления того самого «обстоятельства непреодолимой силы». Справки о наступлении форс-мажора выдает Торгово-промышленная палата. Федеральная — в случае срыва международных контрактов и региональные — когда речь заходит об отношениях между российскими компаниями.



Из пяти тысяч заявок на получение справки, поданных в Петербурге, за весь апрель региональная торгово-промышленная палата (ТПП) выдала такие заключения всего четырем десяткам компаний. Большинство из них — промышленные предприятия, которые остановили производство из-за нерабочих дней или не смогли получить необходимое сырье из-за перебоев с зарубежными поставками. Куда больше тех, кому ТПП отказала — доказать юридически причинно-следственную связь между коронавирусом и срывом контракта не так-то легко, и тысячи городских фирм не смогли это сделать.

Названия счастливчиков в ТПП не афишируют, однако «Фонтанке» удалось отыскать пятерых из них.

Одно из первых таких заключений, как стало известно «Фонтанке», получило АО «Кронштадтский морской завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Верфь с выручкой больше 2,6 млрд рублей в год выполняет по заданию более крупных предприятий ремонт военных кораблей (к примеру, больших десантных кораблей проекта 775).

Срок исполнения обязательств по одному из контрактов выпадал на конец апреля. Сотрудники завода сначала попытались договориться с заказчиком о переносе сроков, но в ответ получили лишь совет: «Исполняйте как хотите, укладывайтесь». Сразу после этого — в середине апреля — обратились в ТПП и собрали документы, руководствуясь информацией на ее сайте. Положительное заключение пришло 7 мая.



«Мы обратились в ТПП, чтобы у нас был аргумент и в вопросах переноса сроков, и чтобы к нам не применяли штрафные санкции, — рассказывает корпоративный секретарь компании Владимир Рудаков. — С учетом ограничений, проведения профилактических процедур и прочего, мы не могли исполнять обязательства в сроки, которые подразумевались изначально».

А ООО «НПК Промышленная комплектация» — куда более скромная компания (выручка около 80 млн рублей в год), занимается поставкой оборудования для окрашивания промышленных покрытий. В марте она столкнулась с перебоями поставок из Европы. В апреле НПК должна была отгрузить оборудование для производственной линии в одну из крупных российских компаний — большую его часть закупили в Дании. Но там в середине марта встали заводы — в результате оборудование не смогли ни изготовить, ни привезти в срок.

Сперва «Промышленная комплектация» обратилась в юридический департамент ТПП за консультацией. Дело в том, что палата внимательно проверяет все документы и в каждом конкретном случае устанавливает причинно-следственную связь между последствиями распространения коронавирусной инфекции и просрочкой договорных обязательств. Пакет документов от «НПК Промышленная комплектация» включал заявление, контракт с российским заказчиком, контракт с иностранным поставщиком, ордер о размещении заказа на данное оборудование, свидетельствующий о том, что в Дании его действительно собирались отправить на производство. Кроме того, к письму прикрепили ссылку на сайт иностранного производителя, где сказано, что из-за коронавируса работа завода приостановлена.



В итоге из заявок по двум контрактам одобрили только одну. Сумма договора по ней составляет 564 тысячи евро, за нарушение сроков поставки договор предусматривал выплату пени в размере 0,25 % от общей стоимости закупки в день.

«Серьезно бы на деньги попали», — прикидывает директор по развитию компании Владимир Клепиков. Всего за две недели простоя им пришлось бы выплатить около 20 тысяч евро. «Мы уже предоставили это заключение нашим клиентам и сказали, что затягиваем в связи с такой обстановкой — вот, торгово-промышленная палата подтвердила официально. Они сказали в ответ: «Да, все, нас это устраивает». Принимается как официальная причина задержки, чтобы мы не платили пени», — говорит Клепиков.

Однако его радость разделяют не все обладатели заключений. «На мой взгляд, документ очень относительный с точки зрения его применения», — говорит Антон Мешков, гендиректор ООО «Мешков энд Партнерс» (небольшая молодая фирма с пропиской в Нижегородской области), который также сумел получить заветную справку. В случае с его фирмой петербургская ТПП подтвердила факт форс-мажора в исполнении сделки в цепочке субподряда в рамках гособоронзаказа. Подробностей предприниматель раскрывать не стал. Ждать одобрения заявки пришлось около месяца. Но по мнению Антона Мешкова, этот документ можно рассматривать лишь как некое экспертное заключение с оговоркой о том, что ТПП не является экспертом в данном вопросе.



«Если вдруг возникнет судебный процесс, то, вероятно, одна сторона будет говорить, что разъяснение ТПП не является нормативно-правовым актом. А другая — настаивать на том, что важна не форма документа, а его суть — какое мнение в нем отразили, — считает бизнесмен. — Мы воспринимаем это так: раз мы работаем с государством, то предоставляем им тот документ, который они нам дали возможность получить».

Подобное заключение получила и компания ООО «КРТ Система» (занимается деятельностью в области архитектуры, выручка в 2018 году — 302 млн рублей, объем госзаказов в прошлом году — 32 млн). А в заключении, которое от ТПП Петербурга получило ООО «ЭРГОдизайн» (занимается поставкой мебели, объем госзаказов в прошлом году — 92 млн рублей), прямо сказано, что выданный документ носит факультативный характер. Компания должна была до 29 мая поставить госзаказчику мебель на 1,8 млн рублей.

«Были внутренние приказы о том, что в нашей организации объявлены нерабочие дни. К тому же сложности возникали и у наших поставщиков, у которых мы закупаем часть материалов», — говорят в компании. Заказчик попросил их предоставить документы «компетентного государственного органа» и направил как раз в ТПП.



Положительное заключение они в конечном счете получили. Однако в этом документе (есть в распоряжении редакции) сказано: «Дополнительно информирую: законодательством РФ не установлены требования к свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы по договорам, заключенным между российскими юридическими лицами. Подтверждением невозможности исполнения условий договора являются непосредственно нормативные акты органов государственной власти, которыми введены соответствующие ограничения и запреты».

Однако юристы обнадеживают: эта оговорка не должна повлиять на решение судьи, если речь дойдет до тяжбы.

«Наличие или отсутствие ссылки на факультативность документа не оказывает влияние на его применимость в качестве доказательства в рамках судебного спора, — уверена управляющий партнер юридического бюро Legal to business Светлана Гузь. — Подобные заключения могут применяться в качестве доказательства, но, в любом случае, в соответствии с позицией Верховного суда РФ наличие форс-мажора устанавливается только в судебном порядке».

