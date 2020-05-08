Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Онлайн
В России за сутки выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 375 приходится на Петербург. В городе уже 6565 заболевших, число умерших близится к 50.
По состоянию на 8 мая в России выявили 187859 заболевших. Петербург в тройке лидеров, его опережают только Москва и Московская область.
Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации указал, что проведения Единого государственного экзамена в июне или июле не будет.
«На июнь точно ориентироваться нельзя. <...> Возможно, это август-сентябрь», - цитирует 8 мая заявление Михаила Мурашко ТАСС.
По его словам, в этом вопросе власти будут ориентировать на ситуацию с COVID-2019. Глава Минздрава подчеркнул, что речи о плато пока не идет.
Госдеп обвинил Россию в дезинформации по вирусу. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель помощника секретаря Госдепа США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.
По его словам, страна утверждает, что США и западные государства стали источником COVID-19. «Посредством такой тактики Россия четко сигнализирует о своем намерении извлечь выгоду из глобального кризиса для осуществления собственной дестабилизирующей программы, не задумываясь о каких-либо последствиях для человечества», — сказал Робинсон.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, известный московский протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу, сообщил РИА Новости в пятницу источник в Русской православной церкви.
«Отец Димитрий находится в больнице», - сказал источник.
Диагноз, с которым госпитализирован священнослужитель, уточняется.
Выходить из режима самоизоляции нужно поэтапно, поскольку в России может наступить новый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Неслучайно пошли на эти шаги. Да, они тяжелые, но еще тяжелее будет выходить из этих ограничений, потому что любой выход, любое, если хотите, движение по запуску предприятий, это, в том числе, новый всплеск, всплеск заболеваний. Поэтому нам нужно сейчас пошагово принимать эти решения, понимая ответственность и делая все возможное для того, чтобы у нас люди не пострадали», - цитируют Володина РИА Новости.
В НИИ имени Джанелидзе зафиксирована третья смерть среди младшего медицинского персонала. Об этом рассказали сотрудники учреждения в социальных сетях 7 мая.
Скончалась 59-летняя операционная медсестра. Коллеги пишут, что у неё был диагностирован коронавирус.
В комитете здравоохранения Смольного «Фонтанке» подтвердили летальный исход. Ранее стало известно о смертях ещё двух медсестёр НИИ им. Джанелидзе. К началу мая в учреждении у 111 сотрудников подтвердили коронавирус, 16 человек проживают в Малой Вишере, они заразили родственников из Новгородской области.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность повторного заражения коронавирусом.
По ее словам, однозначно говорить о наличии иммунитета к COVID-19 у переболевших инфекцией пока рано. Представитель ВОЗ подчеркнула, что сейчас у таких людей есть только резистентность к вирусу.
«Это называется неспецифический иммунитет. Это первый ответ организма, когда есть клетки, которые сразу убивают то, что там находится, и у вируса нет шанса развиваться дальше», — рассказала Вуйнович в интервью телеканалу «Звезда».
Двенадцать детей в возрасте от 3 до 14 лет оказались в списке 85 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.
Глава Крыма Сергей Аксёнов предсказал худший сценарий для курортной сферы региона. Туристы из других городов, вероятнее всего, смогут добраться до полуострова только в следующем году.
О перспективах курортного сезона в 2020 году Аксёнов рассказал 8 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции в республике. Он призвал отельеров не питать несбыточных надежд и пообещал отрасли максимальную поддержку.
«Возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке. Другого пути нет. Вероятность проведения курортного сезона сегодня очень низка», — цитирует Аксёнова издание Kafanews.
Под внутренним туризмом он понимает путешествия жителей региона, гостям из столицы и других городов с большой долей вероятности помешает продление ограничений «с непонятной перспективой».
Власти нескольких российских регионов приняли решение о приостановке сборов на капремонт многоквартирных домов из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них ещё и частично прекратили соответствующие работы. Об этом 8 мая сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.
«В конце марта шесть регионов — Москва, Московская, Ростовская, Кировская, Пензенская, Магаданская области — приняли решение о приостановлении сборов на три месяца. Отсрочка уплаты взносов на три месяца введена в Бурятии», — перечислил замминистра в интервью «Российской газете».
Последние данные о распространении коронавируса свидетельствуют о стабильном развитии ситуации, но говорить о достижении плато пока нельзя, заявил «Интерфаксу» главный эпидемиолог Минздрава России, академик Николай Брико.
Российская Ассоциация вузов предложила изменить систему Единого государственного экзамена, при этом подчеркнув важность этого инструмента доступа к высшему образованию.
«Провести ЕГЭ в конце июля — начале августа, причем только для тех выпускников школы, которые собираются поступать в вузы», — цитирует 8 мая предложение ассоциации агентство ТАСС.
Предлагается провести прием документов и зачисление в учебные заведения по традиционной схеме, но в дистанционном режиме с 15 августа по 1 сентября. При этом зачисление на платные места в вузы могут продлить до 1 октября. Учебным заведениям дадут возможность установить срок начала обучения первого курса.
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 8 мая снижается примерно такими же темпами, как накануне. К 10:41 он составил 2,4 балла. Согласно новой градации «Яндекса», это верхняя граница «бордовой» зоны, когда на улице очень много людей. Среди городов-миллионников Петербург сейчас находится на втором месте.
Ещё четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Петербурге. В России за сутки зарегистрировали «рекордные» 98 смертей.
По данным портала «Стопкоронавирус.рф» на 8 мая, в Петербурге за весь период пандемии зарегистрировано 48 летальных исходов. В городском комитете здравоохранения «Фонтанке» сообщили, что за последние сутки подтверждена смерть четырёх человек с коронавирусной инфекцией.
В России суточный прирост умерших отметил очередной антирекорд — в стране зафиксировали 98 случаев. 51 из них приходится на Москву, ещё 19 человек скончались в Московской области.