Госдеп обвинил Россию в дезинформации по вирусу. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель помощника секретаря Госдепа США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

По его словам, страна утверждает, что США и западные государства стали источником COVID-19. «Посредством такой тактики Россия четко сигнализирует о своем намерении извлечь выгоду из глобального кризиса для осуществления собственной дестабилизирующей программы, не задумываясь о каких-либо последствиях для человечества», — сказал Робинсон.

