PISA: В Эстонии, Финляндии и Канаде живут самые финансово грамотные школьники

Финляндия и Канада разделили второе место в рейтинге PISA по оценке финансовой компетентности 15-летних - результаты международной программы по оценке образовательных достижений учащихся были опубликованы 7 мая. Первую строчку заняла Эстония.

Как отмечают в министерстве образования Финляндии, средний балл у финской молодежи - 537 баллов, у канадской - 532, а эстонские школьники ушли дальше всех - 547.

Высокий результат Финляндии объясняется тем, что в школе детей учат решать прикладные задачи, связанные с использованием финансовых инструментов. Исследование показало, что информация, полученная от учителей, в Финляндии из всех 20 стран, где проводились тесты, больше всего влияет на компетентность школьников.