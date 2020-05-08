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08.05.2020 00:51
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PISA: В Эстонии, Финляндии и Канаде живут самые финансово грамотные школьники

Финляндия и Канада разделили второе место в рейтинге PISA по оценке финансовой компетентности 15-летних - результаты международной программы по оценке образовательных достижений учащихся были опубликованы 7 мая. Первую строчку заняла Эстония.

Как отмечают в министерстве образования Финляндии, средний балл у финской молодежи - 537 баллов, у канадской - 532, а эстонские школьники ушли дальше всех - 547.

Высокий результат Финляндии объясняется тем, что в школе детей учат решать прикладные задачи, связанные с использованием финансовых инструментов. Исследование показало, что информация, полученная от учителей, в Финляндии из всех 20 стран, где проводились тесты, больше всего влияет на компетентность школьников.

Кроме того, по данным Минобразования, в Суоми 89% 15-летних имели свой собственный банковский счет, а 78% - банковскую карту. Это самый высокий процент среди участников PISA. Участие молодежи в финансовой системе также улучшает финансовую грамотность.

Интересно также, что финские подростки освоили денежные вопросы лучше, чем можно было предположить по результатам тестов по математике и общей грамотности.

PISA - тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет.

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