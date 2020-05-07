FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +12
73.97р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
07.05.2020 10:46
0
Печать

Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Онлайн

В правительстве готовятся снимать ограничения по коронавирусу, число заболевших в России перевалило за 177 тысяч и обновило суточный «рекорд» смертей и заразившихся. События четверга, 7 мая, — в трансляции «Фонтанки».

Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ»

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 7 241 человек. На карантине находится 3 686 человек. Из них 158 — в обсерваторе, 795 — на самоизоляции, 2 733 — контактные.

Всего в Петербурге, по официальным данным, 6 190 случаев заражения, 44 умерших, 1 552 выздоровевших. «Исцеляется» примерно каждый четвёртый. Процент смертности — 0,7.

Петербургскую статистику за сутки пополнили 4 летальных исхода и 306 заболевших. Город — четвёртый по числу новых случаев. На третье место поднялась Нижегородская область, где выявили 312 человек с COVID-19.

До этого максимальное число новых случаев (10 633) регистрировали 3 мая. Максимум умерших накануне — подтвердили 86 смертей.

11 231 заболевший и 88 умерших — новый антирекорд России.

В России умерли ещё 88 человек, из них четверо — в Петербурге. С марта по стране зафиксировано 1625 летальных исходов.

В стране за сутки выявили 11 231 новый случай коронавируса. Общее число зараженных — 177 160.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний