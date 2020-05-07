Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Онлайн
В правительстве готовятся снимать ограничения по коронавирусу, число заболевших в России перевалило за 177 тысяч и обновило суточный «рекорд» смертей и заразившихся. События четверга, 7 мая, — в трансляции «Фонтанки».
За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 7 241 человек. На карантине находится 3 686 человек. Из них 158 — в обсерваторе, 795 — на самоизоляции, 2 733 — контактные.
Всего в Петербурге, по официальным данным, 6 190 случаев заражения, 44 умерших, 1 552 выздоровевших. «Исцеляется» примерно каждый четвёртый. Процент смертности — 0,7.
Петербургскую статистику за сутки пополнили 4 летальных исхода и 306 заболевших. Город — четвёртый по числу новых случаев. На третье место поднялась Нижегородская область, где выявили 312 человек с COVID-19.
До этого максимальное число новых случаев (10 633) регистрировали 3 мая. Максимум умерших накануне — подтвердили 86 смертей.
11 231 заболевший и 88 умерших — новый антирекорд России.
В России умерли ещё 88 человек, из них четверо — в Петербурге. С марта по стране зафиксировано 1625 летальных исходов.
В стране за сутки выявили 11 231 новый случай коронавируса. Общее число зараженных — 177 160.