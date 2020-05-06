На Салова прикрыли МРЭО. За допуском к перевозке опасных грузов отправляют в область

Автомобилисты пожаловались на закрытые двери единственного в Петербурге подразделения, где можно оформить удостоверение ДОПОГ. В Госавтоинспекции перевозчикам опасных грузов до снятия коронавирусных ограничений рекомендуют ехать в область.

О прекращении работы отделения на Салова, 66, корпус 2, «Фонтанке» 6 мая сообщил читатель Леонид. По его словам, перезвонивший сотрудник отменил запись, сославшись на подозрение на коронавирусную инфекцию у одного из работников.

«МОТН и РАС на Салова оказывает услугу по допуску ТС к перевозке опасных грузов. Из-за прекращения работы подразделения перевозчики не смогут исполнять обязательства перед контрагентами, что повлечет убытки. Часть таких грузов жизненно необходимы (например кислород). Телефон подразделения не отвечает», — описывает перспективы читатель.