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06.05.2020 18:44
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На Салова прикрыли МРЭО. За допуском к перевозке опасных грузов отправляют в область

Автомобилисты пожаловались на закрытые двери единственного в Петербурге подразделения, где можно оформить удостоверение ДОПОГ. В Госавтоинспекции перевозчикам опасных грузов до снятия коронавирусных ограничений рекомендуют ехать в область.

О прекращении работы отделения на Салова, 66, корпус 2, «Фонтанке» 6 мая сообщил читатель Леонид. По его словам, перезвонивший сотрудник отменил запись, сославшись на подозрение на коронавирусную инфекцию у одного из работников.

«МОТН и РАС на Салова оказывает услугу по допуску ТС к перевозке опасных грузов. Из-за прекращения работы подразделения перевозчики не смогут исполнять обязательства перед контрагентами, что повлечет убытки. Часть таких грузов жизненно необходимы (например кислород). Телефон подразделения не отвечает», — описывает перспективы читатель.

В Госавтоинспекции подтвердили, что работа отделения приостановлена, не уточняя, с чем связана пауза. Получить или продлить свидетельство ДОПОГ, как подсказали в отделе пропаганды, до снятия режима самоизоляции можно по предварительной записи в ОГИБДД Волховского, Выборгского, Гатчинского, Киришского и Кингисеппского районов Ленинградской области.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, случаи заражения коронавирусом на Салова через отдел регистрации управления не проходили.

ГИБДД из-за распространения коронавируса ещё в марте перешла на «эпидемиологический» режим с минимизацией личного контакта. 30 апреля отдел пропаганды объявил, что в отдельных МРЭО со 2 мая и до особого распоряжения прекращено предоставление госуслуг.

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