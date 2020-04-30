Главврач Елизаветинской больницы: «Мы говорим, что не хватает СИЗов, подразумеваем, что в дефиците – медики»

Люди боятся обращаться к врачам – в больницах выявляются очаги COVID-19. Не понимают: есть болезни и страшнее, при которых промедление с обращением за помощью стоит жизни. В Петербурге уже на пальцах одной руки можно пересчитать стационары, оказывающие экстренную помощь. И их становится все меньше: под COVID-19 раздали даже больницы-тысячники.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Напомним, недавно главный кардиолог Петербурга Евгений Шляхто сообщал, что растет доля поздних обращений за медпомощью при инфаркте и инсульте и доля пациентов с осложнениями. А тем временем из больниц-тысячников, в которых работают, в том числе и сосудистые центры, «нековидных» осталось всего три: ГБ №26, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и Елизаветинская. И у всех – проблемы с СИЗами, с инфицированием пациентов и медиков COVID-19. До сих пор их решали просто. Много заразившихся коронавирусом? Больница становится «ковидной». Так происходило с Александровской, Мариинской больницами, Госпиталем для ветеранов войн. Ждет ли оставшиеся скоропомощные больницы та же участь, «Доктор Питер» спросил у главного врача Елизаветинской больницы, д.м.н. Сергея Петрова.



- Сергей Викторович, говорят, в петербургских больницах 10-20% медиков заражены коронавирусом. В соцсетях рассказывают о больницах экстренной помощи, в которых чуть ли не все медики контактные по коронавирусу? Это похоже на правду? - Я могу говорить только о своей больнице. У нас с подтвержденным Роспотребнадзором коронавирусом – 4 человека. Это те, кто у нас делал тесты, и они оказались положительными, но вообще, на больничном сейчас очень много сотрудников. - С коронавирусной инфекцией? Контактировавшие с инфицированными? - Непонятно, кто с подтвержденным «ковидом», кто по контакту, кто вообще заболел вне зависимости от эпидситуации. Точно известно только о тех контактных, кто работал в двух наших отделениях, закрытых на карантин. Срок их изоляции скоро завершается. Из-за того, что заболевших очень много, мы с трудом набираем смену для дежурства – не хватает врачей, медсестер. Трудности с персоналом решаем по-разному - кого-то отзываем из отпуска, кого-то просим поработать сверхурочно. В других больницах тоже много заболевших: ОРВИ, пневмонии. Но сколько среди них инфицированных новым коронавирусом, неизвестно. Нам Роспотребнадзор, кроме 4 случаев, пока о других не сообщал, но в ближайшее время это число, безусловно, увеличится.

- У вас всегда был огромный поток пациентов по скорой. А сейчас еще и все соседние скоропомощные больницы стали инфекционными. Как вы справляетесь? - Когда только объявили самоизоляцию, пациентов стало меньше, около двухсот в сутки. Сейчас постепенно возвращается обычное число – более 300, в сутки выполняется до 50 хирургических вмешательств! Но динамика такая, что, похоже, скоро будет больше. Беда еще и в том, что пациенты стали «тяжелее». На отделения хирургии поступают с тяжелыми осложнениями. Много пациентов с тяжелыми осложнениями онкологических заболеваний - кишечная непроходимость, перфорации запущенных опухолей. Если с аппендицитами и холециститами, то часто с перитонитом. Люди напуганы и ждут до последнего – не хотят ехать в больницу. И да, тот самый «золотой» час для инфарктов, инсультов тоже стал реже выдерживаться. Много запоздалых обращений за помощью. - Разобщение – единственный способ сдержать взрывное развитие эпидемии, говорят эпидемиологи и вирусологи. И мы уже видим, что это чистая правда: самыми публичными местами в период изоляции стали больницы. И очагами распространения инфекции стали. Она вышла за пределы медучреждений и теперь «возвращается» с пациентами.

- Вирус неизбежно проникает и будет проникать в «нековидные» клиники. Мы стараемся максимально сократить сроки госпитализации пациентов – ставим на ноги и выписываем, потому что больница сегодня – не лучшее место пребывания. И пациенты это понимают. - В больницах уже непонятно кто кого заражает, то ли пациенты - медиков, то ли медики – пациентов. - Инкубационный период - две недели, как тут поймешь? С 300 пациентами, впервые поступающими в больницу за сутки, работают санитары, медсестры, дежурные врачи разных специализаций. Контактов, действительно, много. И никто не может гарантировать, что врач или медсестра не находятся в инкубационном периоде. Или у кого-то бессимптомная форма COVID-19. То же можно сказать и о пациентах. А в инкубационном периоде человек уже становится источником инфицирования. Наш стационар можно назвать условно чистым. Когда к нам поступают пациенты с признаками ОРВИ или пневмонии, мы переводим их в перепрофилированные под «ковид» больницы сразу из приемного покоя. То есть «на входе» измеряем температуру, резко увеличили количество выполняемых КТ – в начальной стадии пневмонии могут протекать бессимптомно, а на томографии очаги уже видны. Но ни лихорадки, ни очагов может и не быть. Поэтому в любом скоропомощном стационаре их «пропускают», а на 3-4-й день наблюдают явную картину COVID-19. Да, мы переводим их в «ковидные» клиники. Но за это время человек контактировал с медработниками (диагностика, процедуры, консультации), с пациентами.

- Когда чаще всего обнаруживается, что пациент инфицирован? - Поскольку быстрых тестов на определение коронавируса нет, а те, что есть, вызывают вопросы не только по скорости, но и по качеству, врачи ориентируются в основном на симптомы: лихорадка, кашель, другие признаки. Если мы обнаруживаем их в приемном отделении, то выполняем КТ, переводим в свой изолятор, а затем как можно быстрее - в другие больницы. - Откуда взялся изолятор? - В приемном покое выделили помещение, в котором создали условия изолятора. Больница не приспособлена под инфекцию – один приемный покой, один вход в больницу – организовать боксы и шлюзы, как положено, здесь невозможно. Мы сделали приемно-сортировочный бокс, изолятор c реанимационной палатой и обсервационную палату на 8 коек. В зависимости от «степени подозрения» держим там пациентов до разрешения ситуации, чтобы не доставлять их в отделения. В реанимации в отдельной палате-изоляторе подключаем пациента к аппаратам жизнеобеспечения до перевода в инфекционную клинику. Например, вчера доставили шокового пациента - желудочное кровотечение плюс признаки вирусной пневмонии на КТ. У нас нет времени перевозить его в инфекционный стационар, оперируем и помещаем в реанимационную палату в изолятор. Будем его стабилизировать, чтобы довезти до другого стационара. И с ним в это время кто-то будет работать – «контактировать».

- Ваша, Александровская и 26-я больницы построены по одному проекту. 26-я выходит из положения приблизительно, как вы, поскольку осталась скоропомощной. А Александровская, как вы говорите, неприспособленная, стала «ковидной». - Это была вынужденная мера – слишком много медицинского персонала было инфицировано во время полного закрытия на карантин. Но насколько я знаю, там провели серьезную перестройку. Хотя не представляю, как можно организовать условия для инфекционного стационара – 9 этажей, мало лифтов… Как попасть в операционную, минуя их, непонятно. Если стационар не планировался под инфекцию, то минимальными переделками обойтись сложно. - Нынешнюю ситуацию врачи часто называют войной. Если это и так, то мы будто оказались в 1941 году, когда на пять человек давали одну винтовку и 10 патронов. - Да, стационары, которые не были инфекционными не очень готовы к работе с инфицированными пациентами. Нет разумного разделения на «чистые» и «грязные» зоны, в больницах не хватает средств индивидуальной зашиты - СИЗов. И люди выбывают из строя быстро. В оставшихся для оказания экстренной помощи больницах очень важно защитить в первую очередь персонал приемного отделения, в которое поступают люди с улицы. И реанимации, в которую поступают ослабленные пациенты с тяжелыми патологиями - у них часто проявляется инфекция: поступают, вроде, и без нее, а через три дня мы видим ее во всех проявлениях.