«Времени скучать нет». Как паралимпийцы проводят время в самоизоляции

Спортивные учреждения закрыты, тренировки и соревнования отменены или перенесены на неопределенный срок — спорт на карантине. Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» попросил петербургских спортсменов с инвалидностью поделиться, как проходит их режим самоизоляции. Станислав Бураков, член команды по баскетболу на колясках «БасКИ», адаптивный вейкборд Step2wake:

«Для меня эта тема с карантином и изоляцией не нова и не шок, как и для любого человека с инвалидностью. Люди, которые не по своей воле долгое время заточены были дома, — и не год, не два — их уже никакой временной изоляцией не напугать и сложными финансовыми последствиями тоже. Потому что финансовое положение сложное всегда, когда занимаешься реабилитацией, — очень всё дорого. Поэтому я для себя в этой изоляции ничего страшного не вижу. Всё это уже было пройдено и в более тяжелых формах. Я думаю, многие люди с инвалидностью, которые прошли через это, к происходящему сейчас относятся без панических настроений. И вообще, считаю, если тебе скучно с самим собой, значит ты находишься в плохой компании. Мне всегда было хорошо с самим собой, тем более когда есть родной человек рядом, всё это легче переносится».



Константин Афиногенов, многократный победитель чемпионата России, призер чемпионата Европы по парабадминтону:

«Тренировок на корте, конечно, не хватает, но что поделаешь. Занимаюсь дома общей и специальной физической подготовкой. Пытаюсь проводить время с толком — проектирую новые элементы для спортивной коляски, чтобы в дальнейшем, если приедут материалы из другого города, сделать их из углепластика. Другого такого случая по свободному времени не представится. А вообще, жизнь в самоизоляции не заканчивается: есть текучка, которую нужно сделать, и проблемы, которые надо решить независимо от моего местоположения. Ну, и поиграть в компьютерные игры тоже приятно».

Нина Ануфриева, многократная чемпионка России и призёр международных турниров по паралимпийской выездке среди лиц с ПОДА (конный спорт):

«Не поверите, я как на войну призванная! Я же провизор, работаю в аптеке. Непросто сейчас. Плачу, видя статистику в Италии. Мы каждое лето там соревновались... Я надеюсь, что петербуржцы смогут показать себя как послушные интеллигенты, которым не безразлично общество. Сказано сидеть дома — надо сидеть! Но качать пресс и спину дома никто не запрещал».



Юлия Сидорцова, призёр всероссийских и городских турниров по парагребле и пауэрлифтингу (жим штанги):

«Время не самое простое, конечно. Тут главное, чтоб не было времени на то, чтобы упасть духом. У всех есть дела, которые постоянно откладывали на потом, на которые никогда не было времени, а сейчас настал момент, когда этим можно заняться. У меня таких дел несколько, например, навести порядок в нескольких терабайтах музыки, которая скопилась на моём компьютере. Также есть несколько комплексов упражнений (для включения в тренировочный процесс), которые требуют доработки и оформления, ну и, конечно же, спорт. Карантин рано или поздно закончится, а спортивную форму потерять легче, чем набрать, поэтому каждый день у меня начинается с гиревого кросса и ОФП, на которые уходит по полтора часа».

Галина Рыжкова, многократный победитель всероссийских и международных чемпионатов по танцам на колясках:

«Сейчас, в это сложное время, очень хочу всех поддержать: держитесь, не унывайте, всё пройдёт и всё со временем забудется. Главное — выдержать самоизоляцию ради близких, ради других людей, особенно пожилого возраста, ради нашего будущего. А пока есть свободное время, я лично занимаюсь собой, читаю, познаю что-то новое и, естественно, продолжаю заниматься физической подготовкой. Спортсмен всегда должен быть в хорошей форме».



Александр Голинтовский, двукратный бронзовый призёр Паралимпиады по плаванию (спорт слепых):

«Недели карантина стали для нас испытанием: оказывается, мы любим и скучаем по своей работе, а сидеть дома не так классно, как казалось. Но, с другой стороны, у нас появилось много свободного времени, и — вот он, шанс прибить полочку, наточить ножи, сделать генеральную уборку дома. У нас появилось то ценное время для отложенных книг и задвинутой учёбы. Так давайте воспользуемся этим временем. А физическую активность можно устроить себе и дома на коврике, благо видеоконтента на эту тему предостаточно».

Марина Бекетова, абсолютная чемпионка Санкт-Петербурга, многократная рекордсменка России и победитель престижных турниров по пауэрлифтингу (жим штанги):

«Сейчас всем нелегко. Но держать себя в форме и поддерживать её есть возможность. Для этого я приобрела фитбол, резинки и гантели для фитнеса. Создала комплекс упражнений (тренер по телефону всегда на связи, по любым вопросам), и потихонечку занимаюсь по полтора часа в день. Мышцы работают, устают, а значит, не всё потеряно. Самое главное — желание. Всё будет хорошо, надо в это верить. Если делать упражнения, вы будете уверены, что когда придёте в зал, не будете чувствовать себя слабыми. Это большой плюс к достижению цели. Всем удачи, не опускайте руки, и у вас всё получится».

