На Парнасе начали строить продолжение Заречной улицы

На Парнасе начались работы по строительству нового участка Заречной улицы, который пройдет от пересечения с улицей Михаила Дудина до Ольгинской дороги.

Как сообщили «Фонтанке» в ГК «КВС» 30 апреля, разрешение на строительство уже получено, работы пройдут в два этапа. Первый – создание двухполосной автодороги длиной 630 метров, соединяющей улицу Михаила Дудина с Ольгинской дорогой. Финансирование и строительство пройдет за счет ГК «КВС», после чего дорога перейдет городу. Второй этап – расширение дороги до четырех полос – город берет на себя.