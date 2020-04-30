На Парнасе начали строить продолжение Заречной улицы
На Парнасе начались работы по строительству нового участка Заречной улицы, который пройдет от пересечения с улицей Михаила Дудина до Ольгинской дороги.
Как сообщили «Фонтанке» в ГК «КВС» 30 апреля, разрешение на строительство уже получено, работы пройдут в два этапа. Первый – создание двухполосной автодороги длиной 630 метров, соединяющей улицу Михаила Дудина с Ольгинской дорогой. Финансирование и строительство пройдет за счет ГК «КВС», после чего дорога перейдет городу. Второй этап – расширение дороги до четырех полос – город берет на себя.
Со строительством дороги у жителей домов вдоль Заречной улицы появится еще один выезд на основные магистрали – улицу Михаила Дудина, проспект Энгельса и КАД. Первый этап дороги планируют закончить в третьем квартале этого года.
Отметим, что рядом с метро «Парнас» ГК «КВС» возводит два жилых комплекса - «Жили-Были» на Заречной улице и «Континенты» вдоль Брюлловской улицы.