FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
73.69р80.05р
СРОЧНО

В Петербурге 336 случаев заражения коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 12:36
0
Печать

На Парнасе начали строить продолжение Заречной улицы

На Парнасе начались работы по строительству нового участка Заречной улицы, который пройдет от пересечения с улицей Михаила Дудина до Ольгинской дороги.

Как сообщили «Фонтанке» в ГК «КВС» 30 апреля, разрешение на строительство уже получено, работы пройдут в два этапа. Первый – создание двухполосной автодороги длиной 630 метров, соединяющей улицу Михаила Дудина с Ольгинской дорогой. Финансирование и строительство пройдет за счет ГК «КВС», после чего дорога перейдет городу. Второй этап – расширение дороги до четырех полос – город берет на себя.

Со строительством дороги у жителей домов вдоль Заречной улицы появится еще один выезд на основные магистрали – улицу Михаила Дудина, проспект Энгельса и КАД. Первый этап дороги планируют закончить в третьем квартале этого года.

Отметим, что рядом с метро «Парнас» ГК «КВС» возводит два жилых комплекса - «Жили-Были» на Заречной улице и «Континенты» вдоль Брюлловской улицы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний