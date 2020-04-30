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30.04.2020 13:08
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«Машина неслась на остановку с огромной скоростью». В Петербурге на ДТП вызвали реанимацию

На юго-западе Петербурга после тяжелого столкновения машину неконтролируемо понесло к автобусной остановке.

Как стало известно «Фонтанке», в 11 часов 37 минут 30 апреля на перекресток улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта вылетел автомобиль. Он ехал на разрешенный сигнал светофора. Водитель не успел среагировать на «Хёндэ», высунувший нос для поворота налево. «Фонтанка» публикует видео аварии.

«Фонтанка.ру»

После столкновения одна из машин изменила траекторию — в сторону автобусной остановки. На кадрах видны разбегающиеся пешеходы.

Очевидцы аварии рассказали «Фонтанке», что подбитый автомобиль «с огромной скоростью» несся на людей, но водитель успел вывернуть руль и избежал выезда на тротуар.

На место ДТП вызвали реанимацию. В «Хёндэ» сработали подушки безопасности. Водитель выбрался из салона самостоятельно, но ему потребовалась помощь. Второй участник аварии тоже в сознании.

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Комментарии (3)

Иван 2пырьев
Дебильные заборы
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Василий Марущак
Ну давайте скажем так, скорость не была огромной, да и пронеслась она в метрах трёх от остановки.
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