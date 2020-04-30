Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 30 апреля
Регионы переходят на масочный режим, городской бюджет трещит по швам, в Кремле робко надеются на выход на плато, а в России очередной «рекорд» по приросту заболевших. События 30 апреля — в онлайн-трансляции.
Это женщина 98 лет и мужчина 80 лет. Обоих лечили в госпитале для ветеранов войн.
«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, один страдал онкологией. Основным заболеванием в обоих случаях признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19», — уточняют в комздраве.
Опубликованная сегодня статистика оперштаба сообщает, что в Петербурге по-прежнему 29 смертей от коронавируса. Но есть данные и посвежее. На 30 апреля в городе 31 умерший. О двух новых жертвах сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию инфекции Евгений Шляхто.
Угол Ломоносова и Садовой. Стрит-арт в тренде.
В Кремле призывают: не расслабляемся. Скачок, колебания в динамике, прирост — так что не успокаиваемся и не расслабляемся. Выходить на улицы рано, говорит Дмитрий Песков.
Стараемся как можем.
Росгидромет обещает ряду регионов (без уточнения) экстремально жаркое лето. Полагаясь на выводы американских учёных, это смерть для коронавируса. Он не любит высокие температуры, солнечный свет и влажность.
Однако специалист института РАН не советует радоваться: люди при перепадах температур и волнах жары тоже могут не выжить. Так, в 2010 году в Москве от жары умерли 11 тысяч человек, а по всей России — около 50 тысяч.
Очередной соблазн — Шкиперский сад на Васильевском. Там окончательно разочаровались в лентах, которые уже привычно обрывали гуляющие, но нашли выход. Вернее, вход. И заварили.
Жители говорят, что мера возымела успех. Теперь гуляют вдоль ограды, периодически толкаясь плечами. Самыми настырными оказались поклонники спортивного образа жизни: они продолжают наматывать круги в саду.
Коронавирус не остановил парад, зато не позволил 1 мая открыть Летний сад. За всю историю такое было только в 1942 году, когда сад занимали военные. Впрочем, и незачем — с учётом продлённых ограничений, полиции и так хватает мест, где ловить желающих глотнуть свежего воздуха.
Спешащие на работу утром могли видеть в небе над центром Петербурга, как Западный военный округ готовится к проведению парада Победы. Вопреки всему. Если не видели, можете оценить здесь.
Удержаться от прогулок удаётся не всем. Индекс самоизоляции Петербурга к полудню скатился в 2,2 балла. Впрочем, по сравнению с другими регионами всё не так плохо. Северная столица делит второе место с Нижним Новгородом, на первом — Москва с «цифровыми ошейниками». Из городов с населением более миллиона хуже всего дела обстоят в Новосибирске. Там сейчас четыре часа дня, + 20,6 °C и 1,4 балла по оценке «Яндекса».
По словам пресс-секретаря президента, добраться до него быстрее можно, если граждане будут соблюдать самоизоляцию.
Дмитрий Песков о пресловутом плато: «Произошло ли это сейчас? Ну, можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами»
Не все страны на сегодня обновили статистику, но пока Россия всё там же — на восьмой строчке по числу случаев заболевания в мире.
Общее число случаев заражения в России превысило 100 тысяч, количество настоящих больных на текущий момент, по данным оперштаба, — 93,8 тысячи. 11,6 тысячи выздоровели.
Московская область: 28 апреля — 523 новых случая, 29 апреля — 686, 30 апреля — 793.
Андрей Воробьёв накануне заявил, что Московская область вышла на плато по коронавирусу. Правда, без особой уверенности: «На плато мы вышли… Наверное, это плато... Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять».
Регионы:
В Петербурге суточная статистика также идёт в рост. Если вчера было 290 случаев, то сегодня их 336. Смертей нет.
Рост заболеваемости в России продолжается. За сутки зафиксировано 7099 новых случаев и 101 летальный исход. Накануне суточный прирост: 5841 заболевший и 108 смертей.