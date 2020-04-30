FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
73.69р80.05р
СРОЧНО

В Петербурге 336 случаев заражения коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 11:00
0
Печать

Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 30 апреля

Регионы переходят на масочный режим, городской бюджет трещит по швам, в Кремле робко надеются на выход на плато, а в России очередной «рекорд» по приросту заболевших. События 30 апреля — в онлайн-трансляции.

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Это женщина 98 лет и мужчина 80 лет. Обоих лечили в госпитале для ветеранов войн.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, один страдал онкологией. Основным заболеванием в обоих случаях признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19», — уточняют в комздраве.

Опубликованная сегодня статистика оперштаба сообщает, что в Петербурге по-прежнему 29 смертей от коронавируса. Но есть данные и посвежее. На 30 апреля в городе 31 умерший. О двух новых жертвах сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию инфекции Евгений Шляхто.

Угол Ломоносова и Садовой. Стрит-арт в тренде.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В Кремле призывают: не расслабляемся. Скачок, колебания в динамике, прирост — так что не успокаиваемся и не расслабляемся. Выходить на улицы рано, говорит Дмитрий Песков.

Стараемся как можем.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/maps/covid19/isolation

Росгидромет обещает ряду регионов (без уточнения) экстремально жаркое лето. Полагаясь на выводы американских учёных, это смерть для коронавируса. Он не любит высокие температуры, солнечный свет и влажность.

Однако специалист института РАН не советует радоваться: люди при перепадах температур и волнах жары тоже могут не выжить. Так, в 2010 году в Москве от жары умерли 11 тысяч человек, а по всей России — около 50 тысяч.

Очередной соблазн — Шкиперский сад на Васильевском. Там окончательно разочаровались в лентах, которые уже привычно обрывали гуляющие, но нашли выход. Вернее, вход. И заварили.

Фото: читатель Кирилл
Фото: читатель Кирилл

Жители говорят, что мера возымела успех. Теперь гуляют вдоль ограды, периодически толкаясь плечами. Самыми настырными оказались поклонники спортивного образа жизни: они продолжают наматывать круги в саду.

Коронавирус не остановил парад, зато не позволил 1 мая открыть Летний сад. За всю историю такое было только в 1942 году, когда сад занимали военные. Впрочем, и незачем — с учётом продлённых ограничений, полиции и так хватает мест, где ловить желающих глотнуть свежего воздуха.

Спешащие на работу утром могли видеть в небе над центром Петербурга, как Западный военный округ готовится к проведению парада Победы. Вопреки всему. Если не видели, можете оценить здесь.

Удержаться от прогулок удаётся не всем. Индекс самоизоляции Петербурга к полудню скатился в 2,2 балла. Впрочем, по сравнению с другими регионами всё не так плохо. Северная столица делит второе место с Нижним Новгородом, на первом — Москва с «цифровыми ошейниками». Из городов с населением более миллиона хуже всего дела обстоят в Новосибирске. Там сейчас четыре часа дня, + 20,6 °C и 1,4 балла по оценке «Яндекса».

По словам пресс-секретаря президента, добраться до него быстрее можно, если граждане будут соблюдать самоизоляцию.

Дмитрий Песков о пресловутом плато: «Произошло ли это сейчас? Ну, можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами»

Не все страны на сегодня обновили статистику, но пока Россия всё там же — на восьмой строчке по числу случаев заболевания в мире.

Фото: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Общее число случаев заражения в России превысило 100 тысяч, количество настоящих больных на текущий момент, по данным оперштаба, — 93,8 тысячи. 11,6 тысячи выздоровели.

Фото: Скриншот с сайта стопкоронавирус.рф
Фото: Скриншот с сайта стопкоронавирус.рф

Московская область: 28 апреля — 523 новых случая, 29 апреля — 686, 30 апреля — 793.

Андрей Воробьёв накануне заявил, что Московская область вышла на плато по коронавирусу. Правда, без особой уверенности: «На плато мы вышли… Наверное, это плато... Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять».

Регионы:

Фото: стопкоронавирус.рф

В Петербурге суточная статистика также идёт в рост. Если вчера было 290 случаев, то сегодня их 336. Смертей нет.

Рост заболеваемости в России продолжается. За сутки зафиксировано 7099 новых случаев и 101 летальный исход. Накануне суточный прирост: 5841 заболевший и 108 смертей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний