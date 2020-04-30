Это женщина 98 лет и мужчина 80 лет. Обоих лечили в госпитале для ветеранов войн.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, один страдал онкологией. Основным заболеванием в обоих случаях признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19», — уточняют в комздраве.