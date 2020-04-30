Помощь с поставками средств защиты петродворцовой станции скорой помощи в Петербурге обернулась для её организаторов вызовом в полицию. В районной администрации решение пойти к правоохранителям называют перестраховкой.

Исполнительному директору незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрею Пивоварову предстоит в ближайшие дни дать объяснения в полиции, звонок от участкового раздался 29 апреля. Причиной послужило обращение заместителя главврача станции скорой помощи Петродворцового района Сергея Жварницкого, куда накануне активисты «Открытки» привезли средства защиты для сотрудников станции. А вечером того же дня они вернулись уже с новой партией защитных костюмов. Медики, по их словам, приняли коробки с благодарностью.



«Открытая Россия» наряду с другими организациями ведет сбор средств и закупает на них средства индивидуальной защиты для медиков, которые борются с коронавирусом. Менее недели назад активисты «Открытки» побывали на станции скорой помощи Петродворцового района — передали медикам костюмы «Каспер № 3 » и защитные маски. «Причем они сами нашли поставщика, сказали, где купить», — пояснил исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров.

«Я отвез первую партию костюмов в пятницу», — рассказал он. Информацию о нехватке СИЗ организации передали сотрудники станции. Соответствующий призыв к медикам — сообщать, где и чего не хватает, размещен в соцсетях, объясняет Пивоваров. «Мы открыли новую площадку, на которой бизнес может предложить свою помощь, а больницы — рассказать, что им требуется. Нам хочется помочь социально ориентированным проектам в период кризиса и поддержать докторов, которым никак не помогает государство. Наша первая инициатива в рамках нового проекта — защитные средства для врачей станции скорой медицинской помощи Петродворцового района Петербурга», — говорится в паблике «ОТ» в Facebook.



Фото: Андрей Пивоваров

Сбор средств для закупки СИЗ идет не только в Петербурге, но и в других городах России. Там же приведены контакты, по которым, скорее всего, и «нашли» Пивоварова.

Неожиданным результатом акции стало то, что 29 апреля исполнительному директору позвонила участковая. «Сказала, что замглавврача [Сергей Жварницкий] написал заявление, обнаружил сбор средств, сказал, что это может быть мошенничество. Они проводят проверку», — рассказал политик. Он пояснил, что все документы о закупках на руках, есть даже видеозапись передачи. «Меня нашли косвенно. Претензия была, что в какой-то группе в Интернете нашли пост», — добавил он.

Самому Жварницкому, в настоящий момент исполняющему обязанности главврача, фамилия Пивоварова оказалась незнакома. Но он признал, что написал заявление, подчеркнув, что ни одного ФИО в нем не было. На вопрос, что же стало поводом обратиться к правоохранителям, собеседник, казалось, готов был рассказать, но потом формат общения по телефону перестал его устраивать: «Мне надо вас увидеть».



На просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о недостатке средств индивидуальной защиты на станции скорой помощи Жварницкий вежливо попрощался и повесил трубку.

С «Фонтанкой» согласился пообщаться один из сотрудников станции. «Она [станция] была не обеспечена совершенно... Нет, сейчас все хорошо! Нашлись спонсоры, они закупают средства индивидуальной защиты, все одеты, в масках», — говорит он. По его мнению, Жварницкий остался в данной ситуации «крайним».

Пока не пришла частная помощь, медики станции шили себе маски самостоятельно — из выданной марли. «Маски были, просто их закупили, и к тому моменту, пока [подоспела] помощь, они уже заканчивались. Если сейчас администрация не найдет возможности для закупки средств СИЗ, люди останутся без костюмов, масок, обработки рук. Возможно, это делается прямо сейчас — не знаю. Я не сижу в администрации».

Он предположил (подчеркнув, что это только рассуждения, а не передача фактов), что вопрос мог заключаться в отсутствии у станции денег в достаточном количестве — так как те же активисты, например, нашли, где закупить средства защиты.



Свет на ситуацию пролил начальник отдела здравоохранения Петродворцового района Михаил Махров. Станция, отметим, подведомственная району, а не профильному комитету Смольного. Чиновник подтвердил, что в полицию было написано заявление.

«Были в Интернете распространены фейковые новости, которые были направлены на сбор пожертвований. Вот к ним мы не имеем никакого отношения. Они были подобного содержания: «Был открыт счет для сбора пожертвований на станции скорой медицинской помощи, отправляйте туда деньги, кто сколько может». Чтобы данная ситуация не была связана с некими обманными действиями, поскольку мы не знаем, кто это собирает, это не мы, это не станция скорой помощи. Дабы избежать двояких толкований, что деньги в очередной раз [потрачены] не по предназначению, было написано заявление в органы внутренних дел, чтобы предотвратить возможные мошеннические схемы», — рассказал чиновник.



На уточнение, в чем тут фейк, он пояснил: «Не мы инициатор сбора денег. Мы не знаем, куда они идут, мы не знаем, в каком количестве и на что они расходуются. Скорая помощь в данном случае — не инициатор данного процесса и не может отвечать за правомочность расходований».



На вопрос корреспондента, содержалось ли в публикациях в соцсетях указание, что средства якобы собирает сама станция, Махров пояснил: «Это могло быть таким образом истолковано».



При этом чиновник признал, что станции помогают с поставками средств индивидуальной защиты: «Мы никогда не отказываемся ни от какой помощи. Любая помощь только во благо здравоохранения».



О том, хватало ли и хватает ли сейчас средств защиты на станции, сотрудник районной администрации говорил уклончиво: «Обеспеченность на начало эпидпроцесса во всей стране и во всем мире, в Санкт-Петербурге и на станции скорой помощи была абсолютно типичной. Поскольку невозможно предвидеть все ситуации, которые случаются в здравоохранении. Соответственно, весь мир к данной эпидемии был готов частично, так скажем».

Махров пояснил, что средства защиты на скорой помощи «всегда есть». «Они входят в стандартные кладки, которыми оснащаются комплекты по работе с особо опасными инфекциями. Понятно, что они не на массовые поступления пациентов. В связи с развитием данной ситуации, в нашей стране — где-то начало марта, соответственно, к нашему великому сожалению, из продажи это все исчезло, — резюмировал он. — И вопрос по большей части на начальном этапе, да и сейчас, заключается не в том, что мы не можем купить, хотя цены выросли. Надо сказать, на порядок — были 2 рубля, сейчас около 40, хочется, конечно, «поблагодарить» наши торговые организации».



Он подтвердил, что администрация и станция уже предприняли шаги для нормализации ситуации. «Во-первых, в апреле станции увеличено финансирование... на 8 млн рублей.

