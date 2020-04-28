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28.04.2020 18:55
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Петербурженку, которая в метро вступилась за утку, укусила ее хозяйка

В отделе полиции Адмиралтейского района Петербурга закончилась беседа двух пассажирок метро днем 28 апреля. Девушка пыталась заступиться за эксплуатируемую для сбора пожертвований птицу, но получила укус и укол от столбняка.

В ситуации с уткой и укусом оказалась журналист Камила Мирзакаримова. Женщину, которая ходила по вагону с уткой на привязи, она заметила между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Девушка сделала ей замечание, попыталась связаться с машинистом, но тот ее не расслышал. Тогда она вышла за хозяйкой птицы из вагона и предприняла попытку ее остановить, на что услышала угрозу: «Я тебе укушу». Журналист утку в беде решила не бросать и проследовала за парой через переход. Вместе женщины оказались в вагоне до «Пушкинской». Там уже на самом деле укушенную в ладонь девушку, утку (в пакете) и ее хозяйку, 48-летнюю уроженку Курска Юлию, проводили в пикет полиции. Оттуда компания перебралась во 2-й отдел полиции, журналист написала заявление и поехала в травмпункт. Там ей сделали укол от столбняка. «Фонтанка» спросила ГУ МВД о судьбе Юлии и утки, на момент публикации ответ получен не был.

автор видео читательница «Фонтанки» Камила

В Россельхознадзоре отметили, что подобные случаи подпадают под закон «Об ответственном обращении с животными», однако в Кодексе об административных правонарушениях статей, по которым за его нарушение можно штрафовать, все еще нет.

Утка не первый раз выступает в метро в качестве приманки для отзывчивых петербуржцев и способа обогащения попрошаек. На страницах «Фонтанки» птица последний раз появлялась в июле прошлого года. Та же это утка или уже другая — неизвестно.

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Комментарии (10)

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yaprotiv
бред то какой - что эт нет статьи за животных? Хабаровских живодерок вполне прищучили. И эту зубастую можно загрести - она, собственно, зубами срок с пола подняла. Плюс попрошайничество в метро запрещено его правилами
mononcle
Автору видео нужно проверится на все возможные инфекции. Мало ли что бешеная тётенька могла ей привнести.
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