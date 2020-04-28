В отделе полиции Адмиралтейского района Петербурга закончилась беседа двух пассажирок метро днем 28 апреля. Девушка пыталась заступиться за эксплуатируемую для сбора пожертвований птицу, но получила укус и укол от столбняка.



В ситуации с уткой и укусом оказалась журналист Камила Мирзакаримова. Женщину, которая ходила по вагону с уткой на привязи, она заметила между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Девушка сделала ей замечание, попыталась связаться с машинистом, но тот ее не расслышал. Тогда она вышла за хозяйкой птицы из вагона и предприняла попытку ее остановить, на что услышала угрозу: «Я тебе укушу». Журналист утку в беде решила не бросать и проследовала за парой через переход. Вместе женщины оказались в вагоне до «Пушкинской». Там уже на самом деле укушенную в ладонь девушку, утку (в пакете) и ее хозяйку, 48-летнюю уроженку Курска Юлию, проводили в пикет полиции. Оттуда компания перебралась во 2-й отдел полиции, журналист написала заявление и поехала в травмпункт. Там ей сделали укол от столбняка. «Фонтанка» спросила ГУ МВД о судьбе Юлии и утки, на момент публикации ответ получен не был.