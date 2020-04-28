В Петербурге подполковника полиции будут судить за мошенничество, которое могло быть взяткой. С 10 млн он таранил ФСБ

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 28 апреля, дело Большакова поступило в Санкт-Петербургский городской суд с обвинением по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Из девяти томов пять засекречены, к производству материалы пока не приняты.

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело бывшего сотрудника уголовного розыска Александра Большакова. Его подозревали в получении многомиллионной взятки, но почти через год расследования подполковнику предъявили только мошенничество.

Старшего оперуполномоченного уголовного розыска Большакова задержали в ночь на 17 мая 2019 года на парковке Пулково. По версии следствия, в аэропорт он приехал, чтобы встретить подельника Вячеслава Ликёрова, который должен был прилететь из Москвы вместе с без малого 10 млн в рублях и долларах. Подношение сделал коммерсант, чтобы избавить свой строительный бизнес от докучливого внимания правоохранителей. При этом ни оперативник, ни его предполагаемый подельник на деле спасти от проверок не могли.



Бизнесмен, сторговавшись о сделке, поставил в известность ФСБ, а та уже вышла на посредника. Так что в петербургском аэропорту из рук в руки передавался муляж. Задержание Большакова вышло хлопотным: тормозить удирающий «Хёнде» спецназу ФСБ пришлось, подставляясь под таран. Под арест оперативника отправляли как подозреваемого во взяточничестве.



Большаков и Ликёров признали вину и попросили рассмотреть дело в особом порядке.

