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28.04.2020 07:20
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Кинолог объяснил, зачем собаки лают по ночам и почему за это неправильно штрафовать

Собаки лаем реагируют на внешнюю ситуацию или просят о помощи из-за страха, одиночества, стресса или болезни. Об этом 28 апреля заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, комментируя предложение наказывать рублём владельцев шумных животных.

Специалист отметил, что собака с помощью лая может выражать практически любую эмоцию - радость, просьбу о помощи, предупреждение об опасности.

«Если собака заболела, лай - это единственный способ сообщить об этом своему хозяину. Поэтому никак нельзя штрафовать хозяина за каждое "собачье слово”», - сказал Голубев РИА Новости.

Ранее Минюст предложил привлекать к административной ответственности собаководов, чьи питомцы не дают соседям спать.

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Комментарии (3)

Иванов Ив Ив
Мой кот тоже эмоции выражал, все по ночам норовил. Его запирали в ванной и он всю ночь выражал.
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Reggie
А за детский ор посреди ночи, надеюсь, тоже будут штрафовать?
Яжматерей и пр. сразу предупреждаю: к младенцу претензий нет, претензии есть к родителям, которые отвечают за него точно так же, как собаковод отвечает за свою собаку. Родили источник шума - извольте сделать у себя звукоизоляцию.
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