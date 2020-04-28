Кинолог объяснил, зачем собаки лают по ночам и почему за это неправильно штрафовать

Собаки лаем реагируют на внешнюю ситуацию или просят о помощи из-за страха, одиночества, стресса или болезни. Об этом 28 апреля заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, комментируя предложение наказывать рублём владельцев шумных животных.



Специалист отметил, что собака с помощью лая может выражать практически любую эмоцию - радость, просьбу о помощи, предупреждение об опасности.



«Если собака заболела, лай - это единственный способ сообщить об этом своему хозяину. Поэтому никак нельзя штрафовать хозяина за каждое "собачье слово”», - сказал Голубев РИА Новости.

