Хотите хороший интернет на даче? В очередь!

Сейчас процветает бизнес не только у курьеров, аптекарей и продавцов ноутбуков. Из-за огромного количества желающих настроить удаленную работу или учебу с дач заказами завалены те, к кому все идут за хорошим интернетом. И встают в очередь. И хорошо, если только на пару недель.

Из-за наплыва «загородных» абонентов скорости интернета у операторов падают, а усилители связи в магазинах — дефицит.

«По сравнению с началом марта объемы голосового трафика и мобильного интернета абонентов «МегаФона» в Ленинградской области выросли на 11–15%. Это связано с тем, что пользователи больше решают рабочих вопросов по телефону и выходят в интернет из пригородов, куда переехали на время режима самоизоляции. По нашим данным, на территорию Ленинградской области временно переехало около 15% горожан», — говорит сотовый оператор.



Рост голосового трафика и трафика мобильного интернета в Ленобласти с конца марта замечают и в «Билайне», в Tele2 в первые две недели апреля он вырос на 36% по сравнению с первыми неделями весны. Хотя жалоб на низкую скорость интернета операторы не замечают. Клиентам они советуют заменять устаревшие SIM-карты новыми с поддержкой 4G и покупать оборудование для усиления сотовой связи.

Компании, которые продают и устанавливают такое оборудование, уже заметили рост заказов. По словам владельца компании «Дом антенн» Леонида Хейфеца, популярностью пользуются антенны 3G, 4G и MIMO, спрос на них по сравнению с мартом вырос в 3–4 раза. Также дачники активно покупают Т2-оборудование: приставки, которые принимают десятки и сотни телеканалов.

В Tele2 подтверждают тенденцию на увеличение интереса к беспроводному интернету за городом: «Всего за первую неделю самоизоляции, с 30 марта по 3 апреля, в сети Skylink, предназначенной именно для удаленных мест, трафик вырос на 49% в ЛО и на 40% в Новгородской области. При этом Петербург и область стали лидерами по среднему трафику на человека — 42 Гб, а это очень приличный объем. Спрос на Wi-Fi роутеры Skylink вырос в 8 раз», — отмечают в компании.



Многим фирмам, которые торгуют оборудованием для беспроводного интернета, пришлось в срочном порядке оформлять дополнительные заказы на технику — дачники жалуются, что мастеров, которые смогут привезти и установить антенну, теперь нужно ждать не одну неделю. Руководители компаний уверяют: необходимая техника на складах есть, но она, как правило, дорогая. Все дешевые антенны (в пределах 4–7 тысяч рублей) в городе раскупили еще две недели назад.

«Спрос огромный, товаров нет, производители не работают. Тех заказов, которые обычно идут по 2–3 дня, теперь нужно ждать больше месяца», — говорят в Unonasat. Компания устанавливает дачникам оборудование воронежского производителя Kroks.

В среднем комплект для усиления связи стоит 10–12 тысяч рублей. В него входят антенна, роутер и модем. Стоимость некоторых комплектов может доходить до 15 тысяч в целом, на рынке цен выше нет. По большому счету, цена зависит от себестоимости модема и роутера, но любой комплект может обеспечить загородный дом быстрым интернетом, даже если им будут одновременно пользоваться 10 человек. Установка оборудования может обойтись еще в 5–10 тысяч рублей, хотя в компаниях отмечают, что практически все дачники в целях экономии предпочитают ставить антенны самостоятельно. Особенно сейчас.



«Раньше мы делали заявку, оплачивали и уже на следующий день забирали со склада. А теперь из-за того, что все дешевые антенны уже давно раскупили, срок ожидания в очереди из интернет-магазинов, установщиков и монтажников на поставку оборудования начиная с 10 апреля составляет две-три недели, — жалуется исполнительный директор компании «Сетевой элемент» Станислав Балсутьев. — Что у российского производителя Antex, что у петербургской фирмы Gellan — у всех сократились возможности производства из-за коронавируса и перебоев с поставками».

По словам Балсутьева, около 60% клиентов сейчас обращаются в компанию именно для того, чтобы приобрести оборудование для усиления интернет-связи. Игроки рынка отмечают: какие бы действия по усилению покрытия ни предпринимали сотовые операторы, проблем со связью за городом все равно не избежать. «Они предоставляют услугу, покрытие осуществляется, и никаких нарушений здесь нет. Другой вопрос, что скорости может быть недостаточно», — отмечает Хейфец.

Мастера компании «БРК-Техника», например, вместе с антенной привозят дачникам сразу пять SIM-карт разных операторов. Дальше по очереди тестируют качество сигнала на каждой и говорят клиенту, с какой из них в его доме интернет будет работать быстрее. В целом качество связи зависит и от удаленности базовой станции, и от числа абонентов в сети.

