Forbes: Глава «Металлоинвеста» Алишера Усманова скончался от пневмонии. В последнем интервью он призывал «не паниковать»

Генеральный директор крупнейшего в России и занимающего второе место в мире по запасам горно-металлургического холдинга «Металлоинвест» (принадлежит Алишеру Усманову) Андрей Варичев скончался. Эту информацию подтвердили в администрации Курской области (Варичев был депутатом областной думы).



Как пишет 27 апреля Forbes, причиной смерти топ-менеджера стала двусторонняя пневмония. Источники издания сообщили, что Варичев умер в одной из частных клиник Москвы. В последние дни он якобы был подключен к аппарату ИВЛ. При этом два теста на Covid-19, как уверяет собеседник Forbes, были отрицательными. В «Металлоинвесте» от комментариев отказались.

