FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
74.72р80.25р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.04.2020 17:57
8
Печать

Forbes: Глава «Металлоинвеста» Алишера Усманова скончался от пневмонии. В последнем интервью он призывал «не паниковать»

Генеральный директор крупнейшего в России и занимающего второе место в мире по запасам горно-металлургического холдинга «Металлоинвест» (принадлежит Алишеру Усманову) Андрей Варичев скончался. Эту информацию подтвердили в администрации Курской области (Варичев был депутатом областной думы).

Как пишет 27 апреля Forbes, причиной смерти топ-менеджера стала двусторонняя пневмония. Источники издания сообщили, что Варичев умер в одной из частных клиник Москвы. В последние дни он якобы был подключен к аппарату ИВЛ. При этом два теста на Covid-19, как уверяет собеседник Forbes, были отрицательными. В «Металлоинвесте» от комментариев отказались.

«Металлоинвест» является одним из крупнейших мировых производителей железорудной продукции. Компания принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров.

Отметим, последнее интервью Варичева опубликовано 10 апреля в «Коммерсанте» под заголовком «Самое главное — не паниковать». «Вирус обязательно отступит, а понимание важности здорового образа жизни для иммунитета, долголетия, энергии и работоспособности останется. Нам всем важно извлечь уроки и сделать правильные выводы», — говорил топ-менеджер.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Правительство призывает соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены. При симптомах ОРВИ вызывать врача на дом тел гор лин 880002000112. За нарушение карантина пред. Адм. И уголовная отв-сть.
FVA
Это мой одноклассник. Разговаривал с ним 10 дней назад. Угас за 3 дня(((
Иван Оклахома
Как сказал актер Станислав Садальский, знаменитый "Кирпич", - "На тот свет прицеп с барахлом не возьмешь!"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний