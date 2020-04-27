Forbes: Глава «Металлоинвеста» Алишера Усманова скончался от пневмонии. В последнем интервью он призывал «не паниковать»
Генеральный директор крупнейшего в России и занимающего второе место в мире по запасам горно-металлургического холдинга «Металлоинвест» (принадлежит Алишеру Усманову) Андрей Варичев скончался. Эту информацию подтвердили в администрации Курской области (Варичев был депутатом областной думы).
Как пишет 27 апреля Forbes, причиной смерти топ-менеджера стала двусторонняя пневмония. Источники издания сообщили, что Варичев умер в одной из частных клиник Москвы. В последние дни он якобы был подключен к аппарату ИВЛ. При этом два теста на Covid-19, как уверяет собеседник Forbes, были отрицательными. В «Металлоинвесте» от комментариев отказались.
«Металлоинвест» является одним из крупнейших мировых производителей железорудной продукции. Компания принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров.
Отметим, последнее интервью Варичева опубликовано 10 апреля в «Коммерсанте» под заголовком «Самое главное — не паниковать». «Вирус обязательно отступит, а понимание важности здорового образа жизни для иммунитета, долголетия, энергии и работоспособности останется. Нам всем важно извлечь уроки и сделать правильные выводы», — говорил топ-менеджер.