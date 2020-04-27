Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Онлайн
Россия обогнала Китай по количеству зараженных коронавирусом. При этом Петербург опустился на пятое место в России по числу новых пациентов. Главные события 27 апреля — в трансляции «Фонтанки».
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 27 апреля снижается всё-таки быстрее, чем в пятницу, 24 апреля. Сегодня до показательного уровня 2,3 балла он опустился уже к 11:30, а в предыдущие рабочие дни – после полудня.
Президент Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд руб. на меры по поддержке граждан и предприятий.
Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Очаг заболеваемости Covid-19 обнаружен в Серафимо-Дивеевском монастыре. Об этом 27 апреля сообщили в правительстве Нижегородской области.
Всего за сутки в регионе выявили 207 зараженных, что вывело Нижегородскую область на третье место в России по приросту заболевших
Велопрокаты Северной столицы готовы безвозмездно предоставить двухколесное средство передвижения для волонтеров.
Как сообщает 27 апреля «Петербургское велосообщество», волонтёрам, которые помогают пожилым людям, и людям, находящимся на карантине, приходится перемещаться по городу на общественном транспорте, если у них нет личных автомобилей.
Самая большая летальность от коронавируса в Южном федеральном округе —
По регионам:
Псковская область —
Иркутская область —
Волгоградская область —
Ингушетия —
Башкортостан —
Всего по России выявлены 6198 новых заболевших, 50 смертей. Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 87 147 человек.Россия вышла на 9-е место в мире по количеству больных, обогнав Китай — там 83912 случаев.
В Петербурге 161 новый случай, город на пятом месте в суточном приросте. Больше всего больных в Москве — 2871, 638 человек в Подмосковье, 207 в Нижегородской области, 167 в Дагестане.
За день в Северной столице на коронавирус обследовали 5821 человека, на карантине 3735 горожан.
Коронавирус есть в 85 российских регионах, зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.
За последние сутки в Петербурге зафиксировали 161 новый случай заражения Covid-19. Об этом 27 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Всего по России выявлены 6198 новых заболевших, 50 смертей.