Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Онлайн

Всего по России выявлены 6198 новых заболевших, 50 смертей. Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 87 147 человек.Россия вышла на 9-е место в мире по количеству больных, обогнав Китай — там 83912 случаев.



В Петербурге 161 новый случай, город на пятом месте в суточном приросте. Больше всего больных в Москве — 2871, 638 человек в Подмосковье, 207 в Нижегородской области, 167 в Дагестане.

За день в Северной столице на коронавирус обследовали 5821 человека, на карантине 3735 горожан.



Коронавирус есть в 85 российских регионах, зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.