Тепло родного дома. Как изменилась «начинка» современных новостроек

Покупателям жилья уже недостаточно, чтобы лифт просто работал, а вода, электричество, тепло не должны расходоваться впустую. Инженерия современных новостроек решает эти задачи, но делает жилье дороже.

Строители отмечают рост требований к потребительским свойствам всего инженерного оборудования дома. Экономия ресурсов, чистая вода и круглогодичное отопление – в погоне за удобством покупателей конкуренция растет, хоть и не все модные технологии бывают нужны и оправданы. Труба трубе рознь Одно из самых дорогих «удовольствий» в обслуживании дома – это тепло, поэтому задача удержать его дома имеет и весьма реальный экономический смысл. — Главное конструктивное отличие современной системы отопления — наличие двух труб: прямой и обратной, – говорит Вадим Ушаков, генеральный директор УК «КВС-Сервис». – Есть отличия и с точки зрения материалов. Современные армированные полипропиленовые трубы выигрывают в сравнении в металлическими. Они позволяют повысить энергоэффективность за счет снижения теплопотерь, что особенно существенно, когда разводка проходят через нежилые помещения: например, через чердаки. Во-вторых, срок службы полипропиленовых труб значительно выше — 30 лет.

— Сейчас теплоноситель в центральную систему отопления многоквартирных домов обычно поступает от городской котельной или ТЭЦ, – говорит Зухра Ефимова, генеральный директор ООО «УК «Единый Город». – При этом в домах старой постройки, как правило, применялась однотрубная схема водяного контура, теплоноситель подводился к радиаторам последовательно, трубы были стальные. В новых домах двухтрубная схема водяного контура – теплоноситель подводится каждому радиатору по трубе подачи, а отводится по «обратке». Ключевое отличие в системах современных домов от проектов 30-50-летней давности — в повышении КПД отопительных систем и стремлении получить как можно более эффективные способы обогрева, считает Юрий Колотвин, генеральный директор ПСК. С одной стороны, очевидно, что нагрев теплоносителя в локальной котельной экономически эффективнее централизованного. Меньшие затраты на транспортировку по трубам, гибкость регулирования, меньшие потери и затраты энергии. — Грубо говоря, если когда-то давно дома топились каждый отдельно печами и каминами, то сейчас есть тенденция возвращения к тому же принципу, но с совершенно другими техническими решениями. С другой стороны, оборудование дома такими системами дороже простого подключения к городской трубе с теплоносителем, – пояснил он.

В современных домах востребована система горизонтальной (лучевой) разводки отопления. — Мы ее начали применять много лет назад, начиная со второй очереди «Нового Оккервиля». – говорит начальник отдела продаж «Отделстрой» Николай Гражданкин. – В нашем жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» во всех квартирах также горизонтальная разводка отопления. По сравнению с традиционными (вертикальными) системами отопления, она имеет ряд преимуществ – прежде всего, позволяет отключать только одну квартиру в случае аварии или при ремонте отопительных приборов. Такую систему отопления отдельной квартиры можно легко включить, выключить и отрегулировать независимо от других, а в квартирах больше не будет стояков – металлопластиковые трубы спрятаны в полу под бетонной стяжкой. — Сейчас мы используем в основном схему с горизонтальной поквартирной разводкой – трубы из сшитого полиэтилена спрятаны в стяжке, нет привычных труб, идущих сквозь перекрытия, – говорит Ольга Ульянова, директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп». – Коллекторные шкафы расположены в местах общего пользования. Такую систему проще и удобнее эксплуатировать, как и вести учет потребления тепла.

Сегодня в теплоснабжении применяются полимерные трубы, они не подвержены коррозии, пояснил Виталий Ершов, директор департамента строительства Setl City (Setl Group). Чаще всего используются стальные панельные радиаторы, сертифицированные по последним ГОСТам. В зонах витражного остекления (окна в пол) применяются внутрипольные конвекторы. Кроме того, в новых домах применяется регулирующая арматура, которая позволяет более точно настраивать системы и регулировать температуру автоматически. Вместе с поквартирныым учетом тепловой энергии это позволяет экономить, оплачивая только потребленное тепло. Изменились и сами приборы отопления: сейчас их делают из материалов с высокой теплоотдачей, а в самой конструкции применяют конвективные методики, отмечает Зухра Ефимова. Принцип их работы таков, что холодный воздух у пола за счет внутренней тяги прогоняется через батарею и выбрасывается в пространство под подоконником, что компенсирует приток холодного воздуха через окно. Внутриквартирные радиаторы, по словам Юрия Колотвина, делятся на конвекторы и излучатели. Первый вид создает поток теплого воздуха – его плюс в быстром нагреве, минус в потерях, так как большой объем нагретого воздуха уходит в вентиляцию, открытые окна и так далее. Стены нагреваются медленнее, а именно температура стен определяет за ощущение комфорта. Излучатели — это приборы с большой нагреваемой площадью, например, трубчатые или плоские радиаторы, которые работают как инфракрасные обогреватели и почти не создают конвекцию. Их излучение прогревает стены и предметы в помещении, а затем и воздух. Сегодня радиаторы в новых квартирах совмещают в себе обе эти функции со всеми плюсами обоих типов нагрева.

Некоторые любят погорячее С 2022 года в домах станет обязательной закрытая система горячего водоснабжения. Чтобы применить ее в старых домах, необходима модернизация индивидуальных тепловых пунктов, а это – изменение проекта, его согласование с теплоснабжающей организацией и работы по модернизации с последующей сдачей в Ростехнадзор, поясняет Зухра Ефимова. В новых домах застройщики сразу предусматривают такую систему проектом. В чем разница? Открытая система – это когда вода из котельной попадает в каждый кран. При закрытой системе ГВС горячая вода получается в самом доме путем нагрева холодной воды через теплообменник теплоносителем из котельной. Смешение двух видов воды не происходит. — Преимущество закрытой системы – в более высоком качестве самой горячей воды, отсутствии в ней примесей, но самое главное – в снижении теплопотерь, – говорит Зухра Ефимова. – Ещё один плюс – отопление и ГВС не зависят друг от друга, что очень важно при подготовке к отопительному сезону, когда промывка и гидравлические испытания занимают длительное время, но при этом горячая вода не отключается.

— Смольный в 2019 году раскритиковал эту инициативу как совершенно не учитывающую специфику подключений в Петербурге, – сообщил Юрий Колотвин. – Ввиду того, что более 15 тысяч зданий у нас подключены к открытой системе ГВС, потребуется примерно 75-100 млрд рублей на переход к закрытой. Каждое здание должно быть оборудовано теплообменниками, требуются наладочные работы, и это огромный объем. Сколько лет потребуется, чтобы «отбить» эти миллиарды, точно никто не знает. Поэтому переход вот так просто по причине законодательного регулирования вряд ли целесообразен. Тем не менее, переход будет, но его нужно проводить плавно, по мере реконструкции теплосетей и узлов подключения непосредственно в зданиях. Сам себе нагрею Сегодня у застройщиков есть возможность как подключения к городским сетям, так и создания локальных источников теплоснабжения, строительство собственных котельных. Для оптимизации расходов при технической возможности подключения газа, многие застройщики устанавливают автономные котельные. Тянуть километры труб от центральных котельных бывает гораздо дороже, да и согласование присоединения - очень долгий и затратный процесс, говорит Николай Жицков, исполнительный директор ООО «УК «Единый Город». С одной стороны, своя котельная выгодна: сокращаются теплопотери и время подачи тепла в дома, затраты на содержание, обслуживание и ремонт теплосетей. С другой стороны, это дополнительные расходы на то же обслуживание и модернизацию оборудования, которые ложатся на плечи собственников. Поэтому к более низкой цене за теплоноситель добавляются дополнительные затраты на содержание котельной.