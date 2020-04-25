Крушение вертолета с вахтовиками в ЯНАО сняли на видео
Вертолет Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа», выполнявший рейс по маршруту «Новый Уренгой - месторождение «Ванкор», совершил жесткую посадку и развалился. Момент крушения попал на видео очевидца.
«По предварительным данным, при заходе вертолета на вынужденную посадку на площадку «Ротор 40» Русского газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя. Воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, при этом произошло касание хвостовой балки о снег и последующее заваливание на правый борт. На борту воздушного судна находилось 8 человек, из них 4 члена экипажа. В настоящее время количество пострадавших уточняется», - сообщает 25 апреля Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Следователи устанавливают сумму причиненного ущерба, количество пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.