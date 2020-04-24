Красный Porsche разбился на ЗСД: лихой пируэт попал на видео
На ЗСД водитель разбил дорогой автомобиль в одиночку. Как выглядит пресловутое «не справился с управлением», демонстрирует сделанная очевидцем видеозапись.
Видео публикует 24 апреля «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Само ДТП произошло накануне. На мосту через фарватер Невы в направлении Приморского района «молодежь ушатала» красный Porsche, рассказывали очевидцы. Как видно на записи, водитель двигался на высокой скорости в левой полосе. Погода была хорошая, но асфальт, похоже, влажный. Машину занесло сначала в левый отбойник, а потом откинуло в правый, около которого она и остановилась.
Похожее ДТП произошло вчера утром: на Владимирской площади водитель не справился с управлением и врезался в два столба.