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24.04.2020 11:23
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Красный Porsche разбился на ЗСД: лихой пируэт попал на видео

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На ЗСД водитель разбил дорогой автомобиль в одиночку. Как выглядит пресловутое «не справился с управлением», демонстрирует сделанная очевидцем видеозапись.

Видео публикует 24 апреля «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Само ДТП произошло накануне. На мосту через фарватер Невы в направлении Приморского района «молодежь ушатала» красный Porsche, рассказывали очевидцы. Как видно на записи, водитель двигался на высокой скорости в левой полосе. Погода была хорошая, но асфальт, похоже, влажный. Машину занесло сначала в левый отбойник, а потом откинуло в правый, около которого она и остановилась.

Похожее ДТП произошло вчера утром: на Владимирской площади водитель не справился с управлением и врезался в два столба.

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Комментарии (3)

260759231
Судя по видео он перестроился в левый ряд, из другого и переиграл с газом/тормозами. Мощный машина купил, а ездить не купил
Сергей Вершков
Ничего страшного, папочка еще купит...
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