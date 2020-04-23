Пользователь Instagram оштрафован в РФ за публикацию с карикатурой художника Сергея Ёлкина. Автор полотна рассказал «Фонтанке», что не удивлён и продолжит работать, как раньше.

Карикатурист Сергей Ёлкин о штрафе за свой рисунок: «Рисовать Путина для меня — это как есть, пить и дышать»

Фото: из личного архива Сергея Ёлкина

Публикация в соцсети Instagram карикатуры, где человек, похожий на президента России, забирает у больного маску с кислородом и складывает в коробку с надписью «Для друга Дональда», стала причиной штрафа в 30 тысяч рублей для жителя Краснодарского края.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Лабинского районного суда. Пост сопровождали несколько хештегов с упоминанием имени президента. Публикация этой информации в открытом доступе «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность», демонстрирует «явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации», сказано в решении судьи Николая Лебенко. «Фонтанка» связалась с автором картинки, знаменитым карикатуристом Сергеем Ёлкиным, который сказал, что был разочарован этой новостью и менять свои принципы пока не планирует. При этом силовикам карикатурист посоветовал читать больше книг, а оштрафованному гражданину пожелал снятия штрафа.



— Сергей, что вы почувствовали, когда узнали, что ваша картинка стала причиной штрафа в 30 000 рублей для жителя Краснодарского края?

— Я почувствовал разочарование. Уныние… Вот это вот всё. Я тоже не знаю, что с этим делать. Но я знаю для себя простое правило. Что я делал, то я и буду делать дальше.

— Власть вас не первый раз не понимает. Ровно год назад в псковском парламенте ваши картинки в презентации законопроекта Льва Шлосберга о штрафах для власти за неуважение к народу вызвали переполох …

— А там дядька из «Единой России» вполне адекватно среагировал! Глядя на мою картинку с собакой, он сказал: «Это же я» (смеётся).



— Вообще часто сталкиваетесь с особенностями реакции госслужащих на ваш юмор?

— Таких случаев были, наверное, уже десятки. Несколько десятков. Все и не вспомню. Даже и не пытаюсь запоминать. Когда таких случаев уже много, то они превращаются в шум, фон.

— И давно это стало фоновым шумом?

— Да. Таких реакций становится всё больше. Но ведь ты обращаешь внимание на первый такой случай. Ну, на второй. На третий. А когда их становится больше двадцати, то перестаёшь замечать.



— Удивитесь, если дойдёт до повторения «успеха» коллеги по цеху Васи Ложкина? Четыре года назад его полотно «Великая прекрасная Россия» стало «экстремистским» и запрещённым. Правда, через два года власти передумали.

— Ой… Ничему уже нельзя удивляться. Всё может случиться. Сейчас всё происходит так бурно и неожиданно, что уже отучаешься удивляться. Сама ситуация вокруг заставляет грустить всё более и более. Потому что гайки закручиваются. Заворачиваются. Все щели затыкаются. Наступает такая безысходность…



— Как будете учитывать подобные риски впредь?

— Хотел бы я вам сказать сейчас «нет, не буду никак учитывать». Но ничего не могу предугадать. Вдруг примут какой-нибудь новый нехороший закон. Или даже целую серию таких новых законов. Придётся думать. Поэтому я загадывать не буду. Но повторюсь. Пока я ещё не вижу причин отказываться от того направления в своей работе, которое я однажды выбрал.

— Чувство юмора откуда вообще берётся в людях? Его можно привить? Что говорит ваш опыт, который уже стал «фоновым шумом»?



— У меня есть подозрение, что в человеке что-то такое должно быть заложено изначально. Где-то наполовину. Богом или природой. А вот вторую половину можно развить или привить. Привить чтением книг! Саморазвитием. Но нужно прикладывать усилия.

— То есть тем сотрудникам разнообразных органов, у кого с юмором беда, вы советуете просто почитать книжки? С чего начать?

— Если бы читали книжки, это было бы вообще прекрасно! Начинать лучше с классиков. Лучше прямо с древних греков! Но, возможно, начитавшись, они перестанут быть сотрудниками надзорных органов…



— Вы не устали рисовать в 2020 году человека, похожего на Владимира Путина?

— Не устаёшь ведь есть картошку? Я не устаю. Ни есть картошку, ни хлеб, ни рисовать его. Не устаёшь ведь дышать воздухом! Рисовать Путина для меня — это как есть, пить и дышать! Придёт на смену Путину Навальный, будем рисовать Навального.



— Какая последняя новость, которая ещё не стала вашей картинкой, показалась вам самому смешной?

— Наверное, самое смешное было про печенегов и половцев. Но это вчерашний день… А из нового даже не знаю, что можно назвать смешным. Вообще сейчас столько дряни, что искать в этом замесе какие-то крупицы чего-то смысла нет. Но сегодня в целом, наверное, стало менее смешно, чем ещё пару месяцев назад.



— Вы как-то после отставки Медведева сказали, что скучаете без него. А вот теперь он вроде как вернулся…

— Да. И я нарисовал его! Что-то было с уточками. Уже не помню.

— Почему Мишустин у вас пока не стал таким любимцем?

— Мишустин просто не подставляется, как Медведев. Он ровный. И поэтому его рисовать неинтересно. А вот Медведев забавный! Мимимишный.

