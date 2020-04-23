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23.04.2020 11:00
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Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Онлайн

В России закончилась эпидемия гриппа, но коронавирус не отступает. Все главные события 23 апреля — в трансляции «Фонтанки».

В мире зарегистрировано 2 630 778 случаев коронавируса, по подсчётам университета Джонса Хопкинса. Первая тройка — США, Испания, Италия. Россия уверенно держится в десятке и выше в ближайшее время не поднимется. Разрыв с Китаем составляет более 20 тысяч случаев, хотя университет пока не обновил статистику по России и показывает 57 999 заболевших в стране.

По статистике Worldometers, сейчас Россия лидирует по суточному приросту заболевших. На четвёртом месте Украина (+578 случаев и 13 смертей). Китай на 29 строчке. Там за сутки выявили десять новых случаев, летальных исходов нет.

Фото: Worldometers

На сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. Выздоровевших — 4 891.

В Москве ещё 1959 заболевших и 27 смертей. Статистика новых случаев в регионах выглядит так:

В стране выявили ещё 4 774 заболевших, из них 191 в Петербурге. Город идёт третьим по приросту.

В России за последние сутки скончались 42 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано 555 летальных исходов.

В Петербурге 3 новые смерти, всего умерших — 17.

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