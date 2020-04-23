Свободные номера. Потеряв почти всех гостей, петербургские гостиницы ищут пути выхода из кризиса

До сих пор поток туристов ежегодно показывал рост, однако март-2020 изменил все планы. Лишившись из-за коронавируса до 90 % загрузки, некоторые гостиницы Петербурга даже начали предоставлять услуги по самоизоляции.

Пока перед отраслью стоит задача выжить без туристов, но несмотря на фактическую потерю сезона, игроки рынка и эксперты уверены — строящиеся проекты будут востребованы. Причем после восстановления рынка наибольший спрос придется на гостиницы средней категории, которых в городе не хватает. Сейчас эту нишу активно занимают строящиеся апарт- и инвест-отели.

Впервые за последние годы накануне сезона белых ночей у отельеров нет никаких прогнозов. Пока большинство гостиниц города работает в сокращенном составе при соблюдении определенных обязательств перед гостями — таким образом исполняя решения, принятые по итогам совещания под руководством Михаила Мишустина, пояснили «Фонтанке» в городском комитете по развитию туризма. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», гостиницы могут предоставлять только услуги проживания.



Этот год для отелей будет сложным, как и для всей туротрасли, говорят в профильном комитете. Туристический сезон если и начнется, то значительно позже, поэтому сегодня в приоритете для города внутренний туризм, разработка новых предложений для приезжающих из регионов. Помочь отрасли могли бы скорейшее возвращение событийной программы и проведение мероприятий, но пока почти вся деловая программа перенесена на осень, а что-то и вовсе отменили.



«Какая может быть жизнь у отрасли, если закрыты все границы?» – сетует президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.

— Нельзя никого увольнять и банкротиться, но надо платить аренду, ЖКУ и налоги. Даже если вдруг все откроют с 1 мая, это уже не спасет сезон. Потребители будут осторожны, прежде чем оправиться куда-либо, — говорит Леонид Гарбар. — Турпоток восстановится примерно через год, но к следующему сезону мы недосчитаемся 80 % компаний, останутся просто пустые здания. Уход игроков с рынка наблюдается уже сейчас.

По его словам, отсрочки арендных платежей и налогов — не выход, надо изучать зарубежный опыт, смотреть, как помогают отельерам в Англии, Германии, Италии, и делать выводы. При этом Леонид Гарбар отмечает, что даже в «мирные» годы Петербург не жил за счет внутреннего туризма, и в нынешнем положении он не покроет затрат отрасли — российских туристов в принципе меньше, чем иностранных, да и платёжеспособность у них гораздо ниже.



Подсчитали — прослезились

Начинался год не так уж плохо. Отели в России показывали не столь значительное снижение загрузки, как некоторые рынки Европы, где уже в конце февраля фиксировали падение заполняемости на 80–90%, говорит Евгения Тучкова, заместитель директора департамента консалтинга Colliers International. В Петербурге по итогам января-февраля 2020 года потери в загрузке были около 4–5 % в сравнении с 2019 годом. Однако в марте снижение оказалось более радикальным — загрузка упала до 25–30 % против привычных 50–60 % .

— Сейчас отельеры обязаны отменять бронирования клиентам, и многие обратились к сервису Booking с просьбой отменить комиссии или отсрочить их. Ситуация как для гостиничного рынка, так и для туристического сегмента в целом, остро критическая, — подтверждает Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg. — Самое неприятное — абсолютно непонятно, сколько она продлится. После окончания пандемии все равно будет временной лаг, когда люди будут приходить в себя.



На сегодняшний день для городских отелей загрузка в 20 % является неплохим показателем, говорит Евгения Гиль, руководитель департамента апарт-отелей Becar Asset Management. При этом тарифы также держатся на очень низком уровне.

— После снятия ограничений и завершения «официальных выходных» мы прогнозируем постепенное возвращение гостей, — пояснила она, — но рынок не будет прежним — изменятся как запросы корпоративных клиентов (бизнес-сегмента), так и туристов. Потребительские привычки уже изменились — многие работодатели поймут, что не все командировки необходимы и не все люди нужны. Соответственно, с точки зрения деловых командировок гостиничный рынок существенно сократится и скорее всего не вернется на прежний уровень.



«К концу марта рынок и вовсе обвалился до 5-7 % загрузки, в апреле – всего около 5 %», - Сергей Данильченко, управляющий партнер Hotel Advisors.

— Можно сказать, что гостиничный рынок или, точнее, та его часть, которая не закрылась и пытается выживать, находятся на самом дне, — говорит Сергей Данильченко, управляющий партнер Hotel Advisors. — И тенденции на май пока не самые радужные, так как отмены бронирований продолжаются, а средняя загрузка не превышает 25–30 % .



Тяжелее всего переживают «рыночную изоляцию» отели категории четыре и пять звезд, считает Евгения Тучкова. Последним особенно сложно, так как по сравнению с трехзвездочными гостиницами, их уровень затрат вне зависимости от загрузки очень высок. В итоге, чтобы сократить издержки, многие консервируют часть номерного фонда. Полная консервация отеля — крайний шаг, решаются на который не все, так как перезапуск работы отеля потребует много времени и средств. Крупным гостиницам проще держаться на уровне почти нулевой прибыли, но не закрываться полностью.

— Отельеры подсчитывают убытки и готовятся максимально экономить: сокращать или полностью отказываться от аутсорсинга, отправлять персонал в вынужденный отпуск, снижать все операционные расходы, — рассказала генеральный директор отельного оператора PLG Екатерина Лисовская.

— Гостиницы используют любые возможности для адаптации к новым реалиям, предлагая, например, формат самоизоляции в номере с полным гостиничным обслуживанием, — отметила Евгения Тучкова. — Самоизолироваться можно даже в пятизвездочных отелях Петербурга, хотя большим спросом пользуются трехзвездочные гостиницы. По нашим оценкам, загрузка четырех- и пятизвездочных гостиниц сейчас ниже, чем в отелях средней категории, на уровне 10–20 % .



Руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова считает, что у крупных гостиниц больше шансов успешно пережить кризис, так как у них и их собственников есть определенный запас прочности.

— Сильнее всего пострадает малый и средний бизнес, малые гостиницы либо переформатируются, либо закроются или уже закрылись. А наиболее востребованы будут гостиницы средней ценовой категории. Как показывает развитие ситуации на других рынках, гости, выбирающие данный сегмент, более многочисленны и отличаются меньшим уровнем тревожности.

Медленный откат

— В июне и июле в Санкт-Петербурге отельеры уже точно существенно недосчитаются прибыли, — говорит Евгения Гиль. — Отменились экономический форум и «Алые паруса», не завершится эффект от процесса самоизоляции. Возможно, снижение курса рубля станет привлекательным для иностранных гостей. Кроме того, мы прогнозируем рост внутреннего туризма, но при этом для бизнес-сегмента — спад активности.

В целом эксперт рассматривает сценарий, где за год-полтора все вернется к докризисным показателям. В перспективе двух-трех лет можно будет даже увидеть рост предложения и улучшение качества услуг, но только если в ближайшее время будут услышаны предложения представителей отрасли о снижении налоговой нагрузки.



— С учетом снижения покупательской способности общий уровень цен в каждом из сегментов будет ниже докризисных показателей, — прогнозирует Сергей Данильченко. — Но без спроса или при его невысоких значениях гостиницы более высокого сегмента будут вынуждены спускаться до цен, не характерных для них. Люксовый сегмент в меньшей степени, но тоже возможно. С точки зрения экономики и ценообразования — это неправильно, но в условиях медленного роста спроса отелям нужно будет набирать необходимый объем бронирований для покрытия расходов, ценовая борьба на рынке усилится.

— О каком-то ощутимом восстановлении можно говорить не ранее 2022 года, — считает Яна Уханова. — Необходимо научиться гибко адаптироваться к изменчивой внешней среде, сохранить кадры, развивать digital-инструменты и продвижение в онлайн, так как сетевое пространство активизируется раньше, чем офлайн. Также важно особое внимание обратить на индивидуальных туристов, так как этот сегмент будет восстанавливаться быстрее. В целом гостиницам, туриндустрии, правительству города важно будет создать безопасную благоприятную обстановку и позитивный информационный фон, так как в начале восстановления путешественники будут руководствоваться своими ощущениями — безопасно/небезопасно.

Более оптимистичный прогноз дает Екатерина Лисовская. По ее словам, сегодняшний провал будет компенсирован уже в 2021 году.

«Мы увидим отложенный спрос со стороны иностранных и внутренних туристов», – уверена она.

— В кризис обычно сильнее всего страдает средний класс, — говорит Николай Пашков. — У людей, которые предпочитают высококлассные гостиницы, деньги, скорее всего, останутся, и после снятия ограничений они смогут по-прежнему останавливаться в пятизвездочных отелях. Люди, которые были в середине, с большой вероятностью обеднеют, и начнут запрашивать более бюджетные средства размещения.

В гости после изоляции

Выход из кризиса вернет гостиничную отрасль к тем проблемам, которые существовали у петербургского рынка и раньше, а возможно, обнажит и другие «слабые места».

На протяжении четырех лет Петербург стабильно становился лучшим направлением для культурного туризма в мире по версии World Travel Awards. До 2020 года у нас происходил самый высокий прирост туристического потока в Европе. Несмотря на это, город существенно недополучает доход от притока гостей.

По данным комитета по развитию туризма, на сегодняшний день классифицированных средств размещения в Петербурге – 1035.