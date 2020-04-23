Свободные номера. Потеряв почти всех гостей, петербургские гостиницы ищут пути выхода из кризиса
До сих пор поток туристов ежегодно показывал рост, однако март-2020 изменил все планы. Лишившись из-за коронавируса до
Пока перед отраслью стоит задача выжить без туристов, но несмотря на фактическую потерю сезона, игроки рынка и эксперты уверены — строящиеся проекты будут востребованы. Причем после восстановления рынка наибольший спрос придется на гостиницы средней категории, которых в городе не хватает. Сейчас эту нишу активно занимают строящиеся апарт- и инвест-отели.
Впервые за последние годы накануне сезона белых ночей у отельеров нет никаких прогнозов. Пока большинство гостиниц города работает в сокращенном составе при соблюдении определенных обязательств перед гостями — таким образом исполняя решения, принятые по итогам совещания под руководством Михаила Мишустина, пояснили «Фонтанке» в городском комитете по развитию туризма. В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», гостиницы могут предоставлять только услуги проживания.
Этот год для отелей будет сложным, как и для всей туротрасли, говорят в профильном комитете. Туристический сезон если и начнется, то значительно позже, поэтому сегодня в приоритете для города внутренний туризм, разработка новых предложений для приезжающих из регионов. Помочь отрасли могли бы скорейшее возвращение событийной программы и проведение мероприятий, но пока почти вся деловая программа перенесена на осень, а что-то и вовсе отменили.
«Какая может быть жизнь у отрасли, если закрыты все границы?» – сетует президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.
— Нельзя никого увольнять и банкротиться, но надо платить аренду, ЖКУ и налоги. Даже если вдруг все откроют с 1 мая, это уже не спасет сезон. Потребители будут осторожны, прежде чем оправиться куда-либо, — говорит Леонид Гарбар. — Турпоток восстановится примерно через год, но к следующему сезону мы недосчитаемся
По его словам, отсрочки арендных платежей и налогов — не выход, надо изучать зарубежный опыт, смотреть, как помогают отельерам в Англии, Германии, Италии, и делать выводы. При этом Леонид Гарбар отмечает, что даже в «мирные» годы Петербург не жил за счет внутреннего туризма, и в нынешнем положении он не покроет затрат отрасли — российских туристов в принципе меньше, чем иностранных, да и платёжеспособность у них гораздо ниже.
Подсчитали — прослезились
Начинался год не так уж плохо. Отели в России показывали не столь значительное снижение загрузки, как некоторые рынки Европы, где уже в конце февраля фиксировали падение заполняемости на 80–90%, говорит Евгения Тучкова, заместитель директора департамента консалтинга Colliers International. В Петербурге по итогам января-февраля 2020 года потери в загрузке были около
— Сейчас отельеры обязаны отменять бронирования клиентам, и многие обратились к сервису Booking с просьбой отменить комиссии или отсрочить их. Ситуация как для гостиничного рынка, так и для туристического сегмента в целом, остро критическая, — подтверждает Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg. — Самое неприятное — абсолютно непонятно, сколько она продлится. После окончания пандемии все равно будет временной лаг, когда люди будут приходить в себя.
На сегодняшний день для городских отелей загрузка в
— После снятия ограничений и завершения «официальных выходных» мы прогнозируем постепенное возвращение гостей, — пояснила она, — но рынок не будет прежним — изменятся как запросы корпоративных клиентов (бизнес-сегмента), так и туристов. Потребительские привычки уже изменились — многие работодатели поймут, что не все командировки необходимы и не все люди нужны. Соответственно, с точки зрения деловых командировок гостиничный рынок существенно сократится и скорее всего не вернется на прежний уровень.
«К концу марта рынок и вовсе обвалился до 5-7 % загрузки, в апреле – всего около 5 %», - Сергей Данильченко, управляющий партнер Hotel Advisors.
— Можно сказать, что гостиничный рынок или, точнее, та его часть, которая не закрылась и пытается выживать, находятся на самом дне, — говорит Сергей Данильченко, управляющий партнер Hotel Advisors. — И тенденции на май пока не самые радужные, так как отмены бронирований продолжаются, а средняя загрузка не превышает
Тяжелее всего переживают «рыночную изоляцию» отели категории четыре и пять звезд, считает Евгения Тучкова. Последним особенно сложно, так как по сравнению с трехзвездочными гостиницами, их уровень затрат вне зависимости от загрузки очень высок. В итоге, чтобы сократить издержки, многие консервируют часть номерного фонда. Полная консервация отеля — крайний шаг, решаются на который не все, так как перезапуск работы отеля потребует много времени и средств. Крупным гостиницам проще держаться на уровне почти нулевой прибыли, но не закрываться полностью.
— Отельеры подсчитывают убытки и готовятся максимально экономить: сокращать или полностью отказываться от аутсорсинга, отправлять персонал в вынужденный отпуск, снижать все операционные расходы, — рассказала генеральный директор отельного оператора PLG Екатерина Лисовская.
— Гостиницы используют любые возможности для адаптации к новым реалиям, предлагая, например, формат самоизоляции в номере с полным гостиничным обслуживанием, — отметила Евгения Тучкова. — Самоизолироваться можно даже в пятизвездочных отелях Петербурга, хотя большим спросом пользуются трехзвездочные гостиницы. По нашим оценкам, загрузка четырех- и пятизвездочных гостиниц сейчас ниже, чем в отелях средней категории, на уровне
Руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова считает, что у крупных гостиниц больше шансов успешно пережить кризис, так как у них и их собственников есть определенный запас прочности.
— Сильнее всего пострадает малый и средний бизнес, малые гостиницы либо переформатируются, либо закроются или уже закрылись. А наиболее востребованы будут гостиницы средней ценовой категории. Как показывает развитие ситуации на других рынках, гости, выбирающие данный сегмент, более многочисленны и отличаются меньшим уровнем тревожности.
Медленный откат
— В июне и июле в Санкт-Петербурге отельеры уже точно существенно недосчитаются прибыли, — говорит Евгения Гиль. — Отменились экономический форум и «Алые паруса», не завершится эффект от процесса самоизоляции. Возможно, снижение курса рубля станет привлекательным для иностранных гостей. Кроме того, мы прогнозируем рост внутреннего туризма, но при этом для бизнес-сегмента — спад активности.
В целом эксперт рассматривает сценарий, где за год-полтора все вернется к докризисным показателям. В перспективе двух-трех лет можно будет даже увидеть рост предложения и улучшение качества услуг, но только если в ближайшее время будут услышаны предложения представителей отрасли о снижении налоговой нагрузки.
— С учетом снижения покупательской способности общий уровень цен в каждом из сегментов будет ниже докризисных показателей, — прогнозирует Сергей Данильченко. — Но без спроса или при его невысоких значениях гостиницы более высокого сегмента будут вынуждены спускаться до цен, не характерных для них. Люксовый сегмент в меньшей степени, но тоже возможно. С точки зрения экономики и ценообразования — это неправильно, но в условиях медленного роста спроса отелям нужно будет набирать необходимый объем бронирований для покрытия расходов, ценовая борьба на рынке усилится.
— О каком-то ощутимом восстановлении можно говорить не ранее 2022 года, — считает Яна Уханова. — Необходимо научиться гибко адаптироваться к изменчивой внешней среде, сохранить кадры, развивать digital-инструменты и продвижение в онлайн, так как сетевое пространство активизируется раньше, чем офлайн. Также важно особое внимание обратить на индивидуальных туристов, так как этот сегмент будет восстанавливаться быстрее. В целом гостиницам, туриндустрии, правительству города важно будет создать безопасную благоприятную обстановку и позитивный информационный фон, так как в начале восстановления путешественники будут руководствоваться своими ощущениями — безопасно/небезопасно.
Более оптимистичный прогноз дает Екатерина Лисовская. По ее словам, сегодняшний провал будет компенсирован уже в 2021 году.
«Мы увидим отложенный спрос со стороны иностранных и внутренних туристов», – уверена она.
— В кризис обычно сильнее всего страдает средний класс, — говорит Николай Пашков. — У людей, которые предпочитают высококлассные гостиницы, деньги, скорее всего, останутся, и после снятия ограничений они смогут по-прежнему останавливаться в пятизвездочных отелях. Люди, которые были в середине, с большой вероятностью обеднеют, и начнут запрашивать более бюджетные средства размещения.
В гости после изоляции
Выход из кризиса вернет гостиничную отрасль к тем проблемам, которые существовали у петербургского рынка и раньше, а возможно, обнажит и другие «слабые места».
На протяжении четырех лет Петербург стабильно становился лучшим направлением для культурного туризма в мире по версии World Travel Awards. До 2020 года у нас происходил самый высокий прирост туристического потока в Европе. Несмотря на это, город существенно недополучает доход от притока гостей.
По данным комитета по развитию туризма, на сегодняшний день классифицированных средств размещения в Петербурге – 1035.
И хотя большая часть из них — наиболее популярные у туристов категории 3 и 4 звезды, именно их по-прежнему не хватает.
— Упущенная выгода симметрична низкой обеспеченности гостиничным фондом. Петербургу важно развивать соответствующую инфраструктуру в новых локациях для того, чтобы этот спрос обрабатывать и стимулировать его дальнейший рост, распределять эффект от потока гостей на максимально широкую территорию. Решая вопрос размещения в новых городских локациях, город повысит поступления в бюджет от турпотока, — подчеркивает Екатерина Лисовская.
В первую очередь, это относится к современным форматам в стиле lifestyle в сегменте midscale, считает Евгения Гиль. К таким форматам относятся и апарт-отели. Сейчас, по словам Евгении Гиль, они в основном переориентируются на среднесрочную и долгосрочную аренду. Но в нормальной рыночной ситуации станут альтернативой классическим гостиницам (как бюджетному, так и бизнес-сегменту) — и примеры на рынке Петербурга уже существуют.
Гостиничные проекты особо важны в районах, которые перестали быть исключительно спальными. Так, Приморский район оказался на пересечении влияния трех центров притяжения не только городского, но и международного масштаба: «Газпром Арена», Лахта Центр и будущая пешеходная набережная, которая свяжет три самых популярных городских парка: парк 300-летия Петербурга, ЦПКиО, Приморский парк Победы. Новое качество района требует и новых функций такого же уровня, поясняет Екатерина Лисовская.
Традиционно в городе существовал дефицит недорогих средств размещения, который раньше компенсировался за счет различных хостелов и мини-отелей в жилом фонде, соглашается Николай Пашков.
— Поскольку наши законодатели нанесли смертельный удар по этому сегменту, дефицит малобюджетных средств размещения имеет все шансы встать в полный рост, — считает он. — Апарт-отели могут стать альтернативой при условии грамотного управления с точки зрения гостиничного бизнеса. Кроме того, апарт-отели по цене и условиям размещения все же ближе к гостиницам 3 или 4 звезды. Возможно, в сложившихся условиях управляющие компании пойдут на снижение ставки, тогда у них появится возможность заполнить нишу дефицитного спроса.
Сергей Данильченко считает, что апарт-отели, особенно в центральной части города, смогут влиять на бизнес традиционных гостиниц — не люксового сегмента, но 3–4 звезды точно — и на рынок посуточной аренды квартир. Апарт-отели в других локациях могут составить конкуренцию отелям, работающим с групповым сегментом, спортсменами, деловыми путешественниками, кому необходимо размещение на длительный период.
— Мне видится, что более комфортно себя чувствовать в это время и более комфортно пройти кризисный период сможет именно сегмент апарт-отелей с высокой долей длительной аренды, — считает Данильченко.
То есть, если в апарт-комплексе только 15–20% номеров сдавалось посуточно, а остальные на длительный срок, и контракты охватывали не один-два, а 6–12 месяцев, то, конечно, такие средства размещения более устойчивы в этот период. И даже при сокращении спроса или срока пребывания каких-то гостей, у них остается занятым большая часть номерного фонда.
Существуют меры, которые дополнительно укрепили бы важный для города сегмент. Это достижение определенности в статусе сервисной недвижимости и требованиях, которые им предъявляются, налоговые льготы, которые давно действуют в странах Европы, и, например, разрешение на организацию кухонь. Это продиктовано спросом.
— Люди сегодня стремятся получать максимально комфортное и комплексное размещение с возможностью выбора — есть в городе или готовить у себя в номере. Взрывной рост сервиса Airbnb изменил представления об отдыхе и стимулировал все большее число путешественников приезжать в новые города пожить, а не погостить (так называемая homestay concept. Рекламный слоган платформы: «Don’t go there, Live there!»). Если раньше такая концепция была востребована в основном корпоративными клиентами, то теперь на нее существует массовый спрос, — говорит Екатерина Лисовская.
Анна Романова, «Фонтанка.ру»