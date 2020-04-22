«Розовый кролик» на Невском отлучён от посетителей. Там укрепляли семью товарами не первой необходимости

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 апреля, сотрудники правопорядка наведались в эробутик на Невском проспекте, 20, ещё 3-го числа. Вопреки действующим запретам двери «Розового кролика» были гостеприимно распахнуты, посетителям предлагали не только доставку, но и знакомство с ассортиментом на месте.

Ленинский районный суд Петербурга остановил секс-снабжение в одном из магазинов сети «Розовый кролик». Интимные игрушки в период самоизоляции не попали в список товаров первой необходимости.

Последней продажей для магазина стал брелок для ключей. ИП Кристиан Вашкинель получил протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП. За нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения суд закрыл магазин на месяц.

«Защитник вину признал», — уточнили в пресс-службе.

В Петербурге холдинг укрепления семьи, отношений и верности «Розовый кролик» представлен несколькими десятками магазинов. На сайте указано, что часть из них продолжила работу, поскольку предлагает в том числе товары первой необходимости. Бутика на Невском, 20, в этом списке нет.