Малафеев: Прошло 16 лет, а я до сих пор помню все семь мячей, пропущенных от Португалии

«Что произошло? После победы над Люксембургом (4:0) мы прилетели в Португалию. Почему-то у многих игроков накануне матча начались недомогания. Даже у меня поднялась температура и ночью знобило. Я посчитал, что из-за волнения. Перед матчем не было плохого предчувствия. Думал об игре и как остановить Роналду. Не остановили — он отметился двумя голами. Прошло 16 лет, а я до сих пор помню все пропущенные мячи. Это точно был «не день Бекхэма»: ничего не получалось», — написал Малафеев.

Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вячеслав Малафеев вспомнил о разгромном поражении от Португалии (1:7) в отборочном этапе чемпионата мира —2006. В своем инстаграме он назвал 13 октября 2004 года, когда состоялась эта игра, кошмарным днем в истории российского футбола.

Он и Андрей Аршавин оказались единственными, кто тогда ответил на вопросы журналистов после матча. По словам Малафеева, этим он хотел показать, что не сломлен, не собирается отчаиваться или заканчивать карьеру.

«В самолете я снова и снова прокручивал в голове эпизоды матча и думал, что произошло. Сказалось физическое недомогание? Неправильно подготовился психологически? В какие моменты мог спасти команду? Может быть, это не наш уровень футбола? Даже вспомнил, как перед игрой Игорь Акинфеев померил мои перчатки. А у вратарей есть бзик, никому перчатки не давать. Неужели примета сбылась?» — вспомнил Малафеев.

Тем не менее бывший вратарь подчеркнул, что предрассудки мешают. Из-за них человек начинает накручивать себя, и это отражается на психосоматике.

«Суеверия надо выбрасывать из головы. Все, что происходит, — к лучшему. Если мыслишь позитивно, любое событие принесет полезный опыт для будущих достижений. Со временем понимаешь — самые тяжелые ситуации даны, чтобы сделать тебя сильнее», — написал Малафеев.