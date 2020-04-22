Почему в Петербурге не подхватят «лысый» флешмоб Кадырова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров делом ответил всем, кто недоволен закрытием парикмахерских: побрился наголо сам и призвал мужчин поступать так же. Эстафету приняли другие чиновники республики. Однако в Петербурге настолько радикально решать проблему нехватки цирюльников не готовы.



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К губернатору Александру Беглову «Фонтанка» обратилась через главу пресс-службы Инну Карпушину, которая и сама является обладательницей стильной стрижки. «С тех пор как парикмахерские и салоны красоты были закрыты, Александр Дмитриевич не пользовался услугами парикмахера, — засвидетельствовала она. — В этом можно убедиться, сравнивая фото и видео последних дней и более раннего периода. Что касается меня, то справляюсь собственными силами. Навыки есть».



Транспортный вице-губернатор Максим Соколов ограничился кратким: «Стригусь дома». Вице-губернатор Евгений Елин, ответственный нынче за противоэпидемические ограничения в городе, нашел решение еще до Кадырова. «Зашел в Интернет, и там, оказывается, есть такие машинки, — делится чиновник. — И крайне доволен этим обстоятельством, поэтому экономлю, не скажу сколько, но достаточно чувствительные для семейного бюджета деньги».



Его коллега Эдуард Батанов был краток: «Я отращиваю хайр. Не уверен, что лысина мне идёт». Разница в подходах налицо — а тут еще и кураторство комитета финансов посреди корректировки бюджета передали как раз от Елина — Батанову. Глава комфина Алексей Корабельников — один из немногих представителей высшего эшелона Смольного, носящих бороду. «На самом деле мне повезло — я постригся ровно за день до того, как все закрыли, — рассказывает он. — Так что немного еще готов потерпеть, да и за бородой ухаживать могу самостоятельно». Если это «немного» затянется, то возможны варианты. «Не уверен, что моя бритая голова соответствует имиджу комитета финансов, — смутился Корабельников. — Но если задача будет поставлена — выполним».



До недавнего времени у вице-губернатора по вопросам энергетики Максима Шаскольского тоже была растительность на лице. Теперь нету, зато парикмахерское счастье у них общее. «Из-за сложившейся непростой эпидемиологической ситуации, а также ввиду отсутствия хоккейных тренировок и игр, бороду я сбрил, — рассказал чиновник (хоккейная примета — не бриться перед важными матчами). — Что касается прически — успел подстричься в последний момент перед объявлением режима самоизоляции».



Вице-губернатор Николай Линченко, курирующий строительство, также, по его словам, обновил стрижку аккурат перед карантином (поневоле подумаешь, что они что-то знали заранее). Но и если бы не успел, справился бы. «В юношестве я профессионально занимался танцами и имею опыт самостоятельно содержать прическу в хорошем состоянии», — говорит чиновник.



Еще один член правительства, Олег Капитанов (председатель комитета по межнациональным отношениям), заявил, что запас до конца ограничений у него есть. «Длина волос на верхней части головы позволяет отпускать и дальше, — рассказал он. — Да и вообще, можно пойти по пути хоккейного плей-офф, не бриться, не стричься».



Председатель комитета по природопользованию Денис Беляев входит в число наиболее стильных чиновников Смольного. «Бриться коротко готов, бороду стригу сам», — сообщил он. Насчет того, как удается блюсти прическу, отвечает: «Ну так супруга... повезло».



Депутат от «Единой России» Алексей Цивилев признался, что пока нигде не стригся. «Думаю теперь, как Кадыров, подстричься наголо. Потому что наголо меня супруга может постричь, а по-другому никак. Я пока оброс ровно на сантиметр и 20 миллиметров, и это проблема... Мы знаем, что волосы передают коронавирус, и поэтому бороды многие стригут. Ну что делать — буду стричься». При этом парламентарий призвал не «ловить» его на следующем заседании ЗакСа, выразив надежду: вдруг откроются парикмахерские и барбершопы: «Я жду 30 апреля, как луч света в темном царстве». Лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский, который носит бороду, привык подравнивать ее раз в неделю-полторы. О своем опыте рассказывает с охотой. «Председатель партии Николай Рыбаков мне прислал ссылку в интернет-магазине, где можно купить триммер, сказал, что сам пользуется. И я по его примеру на выходных заказал, — говорит депутат (он даже обратился к обучающим видео на Youtube). — Я частично применил полученные знания: сделал бороду уже снизу и немножко придал форму. Как сделать ее короче, пока не понял. Буду еще учиться. Страшно приступать: можно так подстричь, что потом придется ее сбривать всю». При этом неделю назад парламентарий получил нагоняй от знакомых: «Сказали, что сейчас вообще бороду и усы надо делать как можно короче, все их друзья с Запада присылают фотографии с укороченными бородами».



Фото: Фото из семейного архива Бориса Вишневского

Глава парламентского комитета по законодательству единорос Денис Четырбок рассказал, что за то время, пока парикмахерские остаются закрытыми, еще не стригся. «В этих условиях, чувствую, придется перейти на режим, который у меня существовал во время студенчества. Я немножко отпускал волосы — несильно, конечно. Но стригся, может, раз в 2,5–3 месяца», — пояснил он, добавив, что в результате носил шапку волос.

По его мнению, самостоятельно укоротить шевелюру невозможно. «Как вы себе сами голову подровняете? Как минимум, придется просить домочадцев, если уже совсем все будет плохо, при помощи машинки как-то хотя бы выровнять. У меня стрижка достаточно простая: не более 6 мм по бокам и 9 — наверху. Я свои габариты знаю. Поэтому если будет машинка под рукой, то можно попросить эту операцию провести. Самостоятельно я точно никакие стрижки себе делать не буду».

У члена фракции «Единой России» Андрея Васильева, который привык стричься раз в месяц, как он признался, закрытие парикмахерских не добавило проблем. Как раз сегодня прическу ему обновила супруга. «Я 24 года прослужил в армии. И в основном стригла меня всегда жена», — объяснил он. Секрет успеха формулируется сам собой: «Потому что не надо менять супруг! Живешь с одной 37 лет, и вот она все уже умеет, в том числе и стричь», — гордо отвечает парламентарий.



Коммунист Ирина Иванова рассказала, что пока проблем со стрижкой нет: «Как-нибудь хвост завяжу. Обычно я ходила в салон раз в полтора месяца. Пока, мне кажется, я не очень обросла. Буду завязывать хвост, ничего. С красочкой не знаю, как справлюсь, а со всем остальным пока справляюсь. Я надеюсь, что у нас когда-нибудь все же откроют салоны». Прибегать к услугам домочадцев по покраске не планирует — процесс все же достаточно сложный. «А вот маникюр, представляете, научилась делать сама, — радуется Иванова. — Я их просто спилила и покрасила обычным бесцветным лаком».

