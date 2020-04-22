Кокорин: «Зенит» не платил мне зарплату, пока я был в тюрьме, но я небедный человек и смогу прокормить свою семью
Нападающий футбольного клуба «Зенит», находящийся сейчас на правах аренды в «Сочи», Александр Кокорин рассказал о том, платила ли ему зарплату петербургская команда, пока он сидел в тюрьме.
«Нет («Зенит». — Ред.), не выплачивал. Но к этой теме в дальнейшем я возвращаться не планирую. Могу сказать, что со своей стороны ставлю точку в финансовых вопросах с «Зенитом». Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался, но честно скажу: в этом плане абсолютно не переживаю. Понятно, что я небедный человек и смогу прокормить свою семью. У моих близких сейчас все хорошо, это самое главное. Об остальном, повторюсь, даже не думал», — цитирует Кокорина сайт Bobsoccer.
Ранее Кокорин объяснил, почему Путин для него больше не стопроцентный авторитет.
Напомним, в октябре 2018-го Кокорин вместе со своим братом, другом и другим футболистом Павлом Мамаевым были задержаны за драку в центре Москвы. В мае 2019 года их отправили в колонию. 17 сентября молодые люди покинули колонию по УДО.
Кокорин вернулся в расположение «Зенита», но в феврале был отдан в аренду в ФК «Сочи». 1 марта Кокорин впервые сыграл за новый клуб в официальном матче и сразу же отметился голом.