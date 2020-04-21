Педагогический состав петербургских школ скучает по своим ученикам. Учителям явно мало видеть своих подопечных в приложениях для конференц-связи, им не терпится усадить ребят за парты.



Так, скучающие предметники из школы №282 с углублённым изучением французского языка записали для воспитанников трогательное видео, которое успокаивает не только детей, но и их родителей. Учителя под руководством директора Татьяны Хмелёвой убеждают, что и на расстоянии смогут порешать уравнения, почитать стихи и спеть песни. При этом педагоги надеются, что скоро детский смех вернётся в стены опустевшей из-за пандемии коронавируса школы.

