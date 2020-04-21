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21.04.2020 19:25
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Педагоги 282-й «французской» школы Петербурга записали трогательное видео для своих учеников

Педагогический состав петербургских школ скучает по своим ученикам. Учителям явно мало видеть своих подопечных в приложениях для конференц-связи, им не терпится усадить ребят за парты.

Так, скучающие предметники из школы №282 с углублённым изучением французского языка записали для воспитанников трогательное видео, которое успокаивает не только детей, но и их родителей. Учителя под руководством директора Татьяны Хмелёвой убеждают, что и на расстоянии смогут порешать уравнения, почитать стихи и спеть песни. При этом педагоги надеются, что скоро детский смех вернётся в стены опустевшей из-за пандемии коронавируса школы.

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Комментарии (2)

Читатель111
Учитель это призвание. И сами перестроились, и нагрузка увеличилась, а силы все равно находят поддерживать своих учеников.
260999821
Учителя молодцы, и я очень надеюсь, что при использовании данного музыкального сопровождения, ни чьи авторские права, не были нарушены.
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