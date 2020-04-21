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21.04.2020 16:05
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«Яндекс» о «Разговорчиках»: Сервис не должен быть площадкой для политических дискуссий

«Яндекс» отреагировал на виртуальный «митинг», охвативший вчера многие российские города, когда пользователи навигатора с помощью «разговорчиков» высказывали своё отношение к сложившейся в стране ситуации в связи с распространением коронавируса. «Разговорчики» отключать не будут, но скорректируют.

Кадр из&nbsp;«Яндекс.Навигатора»
Кадр из «Яндекс.Навигатора»

Приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» не должны быть площадкой для дискуссий по политическим вопросам, заявили ТАСС в пресс-службе компании 21 апреля. «Разговорчики» и другие обозначения на карте призваны информировать пользователей об актуальной дорожной ситуации.

«Мы не станем закрывать «Разговорчики», так как считаем, что общение водителей, которые находятся на одной дороге, — необходимая часть навигационного сервиса», — отметили в компании.

Алгоритмы сервиса «продолжат совершенствовать», отметили в компании. В частности, те сообщения, которые публикуются не в точке нахождения пользователя, «будут автоматически ограничиваться», поскольку «это противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации».

Напомним, 20 апреля сотни жителей Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции к Дому правительства. После этого во многих городах России начался онлайн-митинг, многие участники которого требовали ввести режим ЧС. В Петербурге особенно много «выступающих» собралось на Дворцовой площади и у Смольного: пользователи из разных районов города ставили точки в навигаторе в знаковых местах.

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Комментарии (6)

Kot Piter
Песков не соврал: "виртуальные митинги заметили и принимают меры!". =/
260970881
Даже виртуальный митинг их перепугал. Нда.
IgorGrigoryev
Чья бы корова мычала, а чья бы и молчала.
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