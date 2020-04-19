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19.04.2020 15:27
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МЧС рекомендует замачивать купленные овощи и зелень в воде на 15 минут

В целях профилактики коронавируса приобретённые в магазине зелень, помидоры и огурцы перед мытьём лучше замачивать на 10-15 минут в воде. Так рекомендуют действовать эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, передаёт 19 апреля ТАСС.

«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», - отмечается в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.

При этом специалисты советуют применять нейтральное моющее средство, но полоскать активно, чтобы его не осталось на продуктах.

В рекомендациях также указано, что после улицы нужно сразу помыть руки, и только после этого приступать к разбору покупок. Продукты в твердой упаковке: пластиковой, металлической или стеклянной, - следует помыть с мылом, а перед тем, как выкладывать еду, специалисты советуют протереть кухонные поверхности.

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