МЧС рекомендует замачивать купленные овощи и зелень в воде на 15 минут

В целях профилактики коронавируса приобретённые в магазине зелень, помидоры и огурцы перед мытьём лучше замачивать на 10-15 минут в воде. Так рекомендуют действовать эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, передаёт 19 апреля ТАСС.

«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», - отмечается в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.